Досвід не потрібен. Пенсіонерам пропонують нічну роботу з хорошою зарплатою

Протягом зміни можна навіть поспати

Пенсіонерів запрошують на роботу у Дніпрі. Шукають людину, яка працюватиме у нічні зміни у квітковому магазині Flower Story.

Відповідне оголошення розміщене на популярному сайті пошуку вакансій. Зарплата 12 000 – 16 000 гривень. Роботодавець наголосив, що базові знання флориста кандидат отримає на стажуванні, тому досвід роботи необов'язковий, необхідне лише бажання працювати та освоїти нову професію.

Графік передбачає роботу 2 через 2, з 20:00 до 8:00. Під час комендантської години є час для сну.

Магазин Flower Story у Дніпрі. Фото: dnepr.dafi.ua

Обов’язки:

обробка квітів,

виставлення вітрини,

заміна води в вазах,

продаж квітів,

фіксування продажу.

Робота може підійти активній жінці раннього пенсійного віку, яка має здоров'я та бажання працювати. Можна заробити непогану прибавку до пенсії.

