Капуста-каша или слишком твердая: когда идеальный момент для ее добавления в борщ? Проверьте себя

Важно правильно нарезать и добавить капусту в борщ

Капуста в борще — не просто один из ингредиентов. Она задает текстуру, свежесть и ту легкую хрустинку, которая отличает настоящий домашний борщ от переваренных щей. Но некоторые хозяйки допускают с ней одну и ту же ошибку, из-за чего борщ каждый раз получается не таким, каким должен был быть.

Рассказываем, когда нужно класть капусту в борщ и почему.

Что капуста делает в борще

Капуста дает борщу объем и питательность. Правильно добавленная капуста остается упругой, но мягкой, она не хрустит как сырая и не расползается кашей. Если положить капусту в борщ слишком рано, она разварится и станет скользкой. Если добавить поздно, останется сырой и твердой.

Какую капусту выбирать

Важно и то, из какой капусты готовится борщ. Старая и молодая капуста ведут себя в блюде совсем по-разному. Листья зимней капусты твердые и плотные, поэтому она требует больше времени для приготовления. Молодая капуста имеет нежные листья и готовится гораздо быстрее, поэтому ее можно добавлять почти в самом конце.

Есть и те, кто готовит борщ из квашеной капусты. Ее добавляют в начале или внутри варки, вместе с зажаркой, ведь она имеет кислоту, которая замедляет размягчение других овощей.

Капуста для борща. Фото сгенерировано ИИ

Когда добавлять капусту в борщ

Зимняя (старая) капуста – добавляйте через 5–10 минут после картофеля. То есть когда картофель еще немного твердый, но уже почти готов. Это позволит обоим овощам дойти до нужного состояния одновременно и не превратиться в кашу.

– добавляйте через 5–10 минут после картофеля. То есть когда картофель еще немного твердый, но уже почти готов. Это позволит обоим овощам дойти до нужного состояния одновременно и не превратиться в кашу. Молодая (летняя) капуста – за 5–7 минут до конца варки.

– за 5–7 минут до конца варки. Квашеная капуста – вместе с зажаркой или за 15–20 минут до готовности, в зависимости от того, насколько кислый борщ вам нужен.

Не накрывайте борщ крышкой после добавления капусты и не давайте ему интенсивно кипеть. Пусть он томится на слабом огне.

Как правильно нарезать капусту на борщ

Нарезка капусты также влияет на вкус борща. Если вы нашинкуете капусту мелкой соломкой, она разварится очень быстро. Поэтому лучше нарезать немного крупнее, чем для салата. Тогда она будет держать форму и будет ощущаться в борще.

Чтобы проверить, готова ли капуста, достаточно наколоть ее вилкой. Кусочек должен легко прокалываться и в то же время быть упругим. Именно в это время борщ можно снимать с огня. Не забывайте, борщ после варки продолжает "доходить". Поэтому лучше снять его с огня немного раньше, чем передержать.