Даже соседи услышат этот запах: уникальное дерево заменит вам освежители воздуха (фото)

Посадить можно даже на балконе

Эксперты по ландшафтному дизайну и садоводству обратили внимание на растение, способное заменить искусственные ароматизаторы воздуха в доме благодаря своему интенсивному природному парфюму. Речь идет за османтус душистый ( Osmanthus fragrans ).

Как сообщает издание OKDiario, это дерево считается лидером по силе и удовольствию аромата. Несмотря на свое название "сладкое оливковое дерево", оно ценится не за плоды, а за мелкие цветы, пахнущие спелым персиком и абрикосом с жасминовыми нотами.

Возможность выращивания в квартирных условиях

Главным преимуществом османтуса является его адаптивность к контейнерному выращиванию. Это позволяет создавать зеленые зоны даже на ограниченных площадях – балконах, лоджиях или террасах. Растение имеет вечнозеленые кожистые листья, сохраняющие декоративность в течение всего года.

Остантус душистый.

Кроме этого, растение можно выращивать в Украине, однако лучше делать это в контейнерах как горшечную культуру. Поскольку растение выдерживает кратковременные морозы до -17°C, с весны до осени его держат на открытом балконе или террасе, а на зиму заносят в прохладное помещение, например, на остекленную лоджию.

Высадка непосредственно в открытый грунт возможна только в теплых южных регионах или на Закарпатье в защищенных от ветра местах. При этом молодые кусты в первые годы жизни все равно будут нуждаться в тщательном зимнем укрытии агроволокном и мульчировании корней.

Ключевые требования к уходу

Для успешного культивирования специалисты рекомендуют придерживаться определенных параметров. Османтус нуждается в солнечных местах или легкой полутени. В жаркие летние дни на остекленных балконах важно обеспечить проветривание и защиту от прямых солнечных лучей. Растение растет медленно, но хорошо поддается обрезке для поддержания компактной формы куста или штамбового дерева.

Период цветения

В зависимости от сорта и климата, османтус может цвести от нескольких месяцев до целого года. Наиболее активная фаза приходится на осень и зиму, что делает его уникальным решением для озеленения, когда большинство местных растений находятся в покое.

Использование османтуса в городском садоводстве позволяет не только украсить экстерьер балкона, но и обеспечить стойкий натуральный аромат внутри жилых помещений.

