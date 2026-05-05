Белгый глава государства якобы пытался попросить помощи у европейцев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что активисты Евромайдана "хотели убить" экс-президента Украины Виктора Януковича. При этом европейские партнеры якобы игнорировали беглого лидера.

Свою версию последнего дня Януковича в Киеве Азаров рассказал в интервью российской пропаганде. Бывший украинский чиновник, комментируя события 21 февраля 2014 года, утверждает, что ему якобы было очевидно, что соглашение с оппозицией ни к чему не приведет.

Справка: 21 февраля 2014 года во время Евромайдана Виктор Янукович подписал с оппозицией "Соглашение об урегулировании кризиса в Украине". Это произошло при посредничестве европейских партнеров. Документ был призван прекратить протесты в столице и положить конец острому политическому кризису.

"Слушай, а для чего я там нужен тебе? Мне это неинтересно, потому что цена этой бумаги, поверь мне, нулевая (Слова Азарова Януковичу. Ред.). Подписали, и в этот же вечер, ровно через час, на Майдане вышел какой-то негодяй и заявил: "Никакого мы соглашения с этим убийцей выполнять не будем. Мы должны его свергнуть", — говорит Азаров.

После этого, настаивает Азаров, Янукович пытался дозвониться до европейских партнеров, а те уже якобы не брали трубки.

"Он ещё был действующим президентом. Он знал, что толпа идёт его убивать. И он хотел попросить: "Ребята, примите меры". А к нему уже забегали руководители его охраны и говорили, что могут остановить эту толпу, только если пулемёт выставить, и то вряд ли", — сказал экс-премьер.

Важно: Янукович и Азаров в Украине обвиняют в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений" в 2010 году, продливших пребывание ЧФ РФ в Крыму, что способствовало оккупации полуострова. Также им вменяют содействие РФ в подрывной деятельности, массовые убийства, узурпацию власти и "диктаторские законы". В 2025 году Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы, признав его виновным в организации незаконного пересечения границы и подстрекательстве к дезертирству. В 2019 он уже получал 13 лет за госизмену.

