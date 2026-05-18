Труханов остров не всегда так назывался: почему новое имя не прижилось

Труханов остров — одно из самых известных мест Киева, однако его название до сих пор вызывает споры у историков и краеведов. Одна из самых экзотических версий связывает это место с именем половецкого хана Тугоркана. За столетия остров успел побывать монастырской землей, крупным дачным и рабочим поселком, пережил уничтожение во время Второй мировой войны и со временем превратился в главную рекреационную зону столицы.

Почему Труханов остров так называется

Самая известная версия связывает его с половецким ханом Тугорканом — тестем киевского князя Святополка Изяславича, который стал прототипом Змея Тугарина в фольклоре. Считается, что в конце XI века на острове могла находиться резиденция дочери Тугоркана, которая была женой князя. Другие источники предполагают, что там была дача самого хана. Со временем имя Тугоркан якобы трансформировалось в "Трухан". В старых документах встречаются варианты "Туханов", "Тухонов" и "Труханов" остров.

Однако существует и другая версия. Некоторые исследователи считают, что название не связано с половецкими родственниками Святополка, а произошло от личного имени одного из первых поселенцев Трифон, разговорной формой которого является "Трухан". Эту версию называют более "земной" и даже более вероятной некоторые киевские краеведы.

Есть и совсем народная трактовка: слово "трухан" в разговорной речи когда-то означало индюка. Но исторических подтверждений у этой версии практически нет.

Остров княгини Ольги и монастырские земли

Территория острова упоминается еще со времен Киевской Руси. Здесь существовало поселение Ольжиши, которое связывают с княгиней Ольгой. Позже остров долгое время был предметом споров между Киевом и монастырями. В XVI веке он перешел Пустынно-Никольскому монастырю, а в конце XVII века снова оказался в собственности города.

Долгое время остров оставался малозаселенным и использовался в основном как сенокосная территория.

Когда Труханов остров переименовали

Мало кто знает, но в 1913 году остров официально переименовали в Алексеевский — в честь наследника престола цесаревича Алексея Романова, сына Николая II.

Однако название практически не прижилось. Уже через несколько лет началась революция, Российская империя прекратила существование, и историческое название "Труханов остров" быстро вернулось в обиход.

Как выглядел Труханов остров в прошлом. Фото: Photohistory kiev

Как здесь появился целый поселок

Активное освоение острова началось во второй половине XIX века. Здесь появились судоверфи, пароходные предприятия, дачи состоятельных киевлян и рабочие поселения. В начале XX века на острове уже были улицы, рынок, школа и даже собственная каменная церковь Святой Елизаветы.

В 1907 году городские власти официально разрешили заселение острова. К концу 1920-х здесь находились сотни домов и жили тысячи людей. Во время весенних разливов Днепра поселок регулярно затапливало, поэтому Труханов остров иногда называли "киевской Венецией".

Труханов остров. Фото: Photohistory kiev

Как остров стал зоной отдыха

Первый пляж на острове появился еще в 1918 году во время немецкого присутствия в Киеве. Немцы оборудовали здесь деревянные кабинки и зоны отдыха, после чего пляжная культура быстро стала популярной среди киевлян.

Во время Второй мировой войны поселок на острове был практически уничтожен. Осенью 1943 года при отступлении немецкие войска сожгли дома. После войны жилую застройку решили не восстанавливать, а сам остров постепенно превратили в большую рекреационную зону.

Сегодня Труханов остров — это один из главных зеленых и пляжных районов Киева с велодорожками, пляжами, спортивными базами и лесными зонами. Остров соединен с центром города пешеходным мостом и остается одним из самых узнаваемых мест столицы.

Труханов остров сегодня. Фото: Illya Korg

