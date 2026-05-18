Труханів острів не завжди так називався: чому нове ім’я не прижилося

Труханів острів — одне з найвідоміших місць Києва, проте його назва досі викликає суперечки в істориків та краєзнавців. Одна з екзотичних версій пов’язує це місце з ім’ям половецького хана Тугоркана. За століття острів встиг побувати монастирською землею, великим дачним та робочим селищем, пережив знищення під час Другої світової війни та згодом перетворився на головну рекреаційну зону столиці.

Чому Труханів острів так називається

Найвідоміша версія пов’язує його із половецьким ханом Тугорканом — тестем київського князя Святополка Ізяславича, який став прототипом Змія Тугаріна у фольклорі. Вважається, що наприкінці XI століття на острові могла бути резиденція дочки Тугоркана, яка була дружиною князя. Інші джерела припускають, що там була дача самого хана. Згодом ім’я Тугоркан нібито трансформувалося у "Трухан". У старих документах зустрічаються варіанти "Туханів", "Тухонов" та "Труханів" острів.

Проте є й інша версія. Деякі дослідники вважають, що назва не пов’язана із половецькими родичами Святополка, а походить від особистого імені одного з перших поселенців Трифон, розмовною формою якого є "Трухан". Цю версію називають "земнішою" і навіть більш імовірною деякі київські краєзнавці.

Є й народне трактування: слово "трухан" у розмовному мовленні колись означало індика. Але історичних підтверджень ця версія практично не має.

Острів княгині Ольги та монастирські землі

Територія острова згадується ще з часів Київської Русі. Тут існувало поселення Ольжиші, яке пов’язують із княгинею Ольгою. Пізніше острів довгий час був предметом суперечок між Києвом та монастирями. У XVI столітті він перейшов Пустинно-Микільському монастирю, а наприкінці XVII століття знову опинився у власності міста.

Довгий час острів залишався малозаселеним і використовувався переважно як сінокісна територія.

Коли Труханів острів перейменували

Мало хто знає, але 1913 року острів офіційно перейменували на Олексіївський — на честь спадкоємця престолу цесаревича Олексія Романова, сина Миколая II.

Проте назва практично не прижилася. Вже через кілька років почалася революція, Російська імперія припинила існування, і історична назва "Труханів острів" швидко повернулася в ужиток.

Як виглядав Труханів острів у минулому.

Як тут з’явилося ціле селище

Активне освоєння острова розпочалося у другій половині ХІХ століття. Тут з’явилися корабельні, пароплавні підприємства, дачі заможних киян та робітничі поселення. На початку XX століття на острові вже були вулиці, ринок, школа та навіть власна кам’яна церква Святої Єлизавети.

У 1907 році міська влада офіційно дозволила заселення острова. До кінця 1920-х тут знаходилися сотні будинків та жили тисячі людей. Під час весняних розливів Дніпра селище регулярно затоплювало, тож Труханів острів іноді називали "київською Венецією".

Труханів Острів.

Як острів став зоною відпочинку

Перший пляж на острові з’явився ще 1918 року під час німецької присутності у Києві. Німці обладнали тут дерев’яні кабінки та зони відпочинку, після чого пляжна культура швидко стала популярною серед киян.

Під час Другої світової війни селище на острові було практично знищене. Восени 1943 року під час відступу німецькі війська спалили будинки. Після війни житлову забудову вирішили не відновлювати, а сам острів поступово перетворили на велику рекреаційну зону.

Сьогодні Труханів острів — це один із головних зелених та пляжних районів Києва з велодоріжками, пляжами, спортивними базами та лісовими зонами. Острів з’єднаний з центром міста пішохідним мостом і залишається одним із найвідоміших місць столиці.

Труханів острів сьогодні.

