Избил россиянина перед Усиком: последний бой Рико Верховена (видео)

Рико — настоящий доминатор в кикбоксинге

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится чемпионский бой Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Нидерландский кикбоксер свой единственный профессиональный бой в боксе провел 12 лет назад, а в последнем поединке в кикбоксинге он встречался против россиянина.

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Рико перед этим разобрался с россиянином

Александр в последнем поединке нокаутировал Даниеля Дюбуа

14 июня 2025 года Рико провел свой последний профессиональный бой в единоборствах. Об этом сообщает "Телеграф".

На турнире GLORY 100 в Роттердаме (Нидерланды) против Рико вышел биться россиянин Артем Вахитов. Конкурентного поединка не получилось. Верховен избивал Артема на протяжении 5 раундов, после чего нидерландца объявили победителем единогласным решением. Отметим, Вахитов намного меньше, чем Верховен, из-за чего некоторые видят его фаворитом и в поединке против Усика.

Усик, в свою очередь, в июле 2025 года нокаутировал Даниеля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира.

Отметим, на данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы. Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине, а украинец является безоговорочным фаворитом поединка и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.