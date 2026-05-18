Вот как готовят борщ в Донецкой области: красный, с кислинкой и без капусты (видео)

Донецкий борщ получается с приятной кислинкой, ароматным и густым

Борщ по-донецки отличается от привычного для многих рецепта, и именно в этом его особая прелесть. Вместо капусты здесь используют щавель, который дает легкую кислинку. Борщ получается густым, наваристым и с ярким рубиновым цветом.

Этим рецептом красного борща со щавелем поделилась фудблогерша tetiana.shlikhtenko в Instagram. По ее словам, именно так готовила борщ ее бабушка Валя из Донецка. Рецепт рассчитан на большой котелок – 8 литров, потому что такое блюдо варят не на один день.

Как приготовить борщ со щавелем

Ингредиенты

Мясо (ребра + курица) — 1 кг

Картофель — 1 кг

Лук — 300 г

Морковь — 200 г

Свекла — 400 г

Томатный сок – 0,5 л

Томатное пюре — 300 г

Щавель, мангольд, петрушка, чеснок

Соль, масло

Учтите, что щавель очень быстро разваривается, теряет цвет и вкус. Именно поэтому его добавляют в кастрюлю в самом конце, буквально на 2 минуты. Свеклу лучше нарезать соломкой, а не тереть на терке. Так она лучше держит форму и придает борщу красивый насыщенный цвет.

Этапы приготовления