Вот как готовят борщ в Донецкой области: красный, с кислинкой и без капусты (видео)
Донецкий борщ получается с приятной кислинкой, ароматным и густым
Борщ по-донецки отличается от привычного для многих рецепта, и именно в этом его особая прелесть. Вместо капусты здесь используют щавель, который дает легкую кислинку. Борщ получается густым, наваристым и с ярким рубиновым цветом.
Этим рецептом красного борща со щавелем поделилась фудблогерша tetiana.shlikhtenko в Instagram. По ее словам, именно так готовила борщ ее бабушка Валя из Донецка. Рецепт рассчитан на большой котелок – 8 литров, потому что такое блюдо варят не на один день.
Как приготовить борщ со щавелем
Ингредиенты
- Мясо (ребра + курица) — 1 кг
- Картофель — 1 кг
- Лук — 300 г
- Морковь — 200 г
- Свекла — 400 г
- Томатный сок – 0,5 л
- Томатное пюре — 300 г
- Щавель, мангольд, петрушка, чеснок
- Соль, масло
Учтите, что щавель очень быстро разваривается, теряет цвет и вкус. Именно поэтому его добавляют в кастрюлю в самом конце, буквально на 2 минуты. Свеклу лучше нарезать соломкой, а не тереть на терке. Так она лучше держит форму и придает борщу красивый насыщенный цвет.
Этапы приготовления
- Мясо заливаем холодной водой и варим на среднем огне до готовности. Бульон должен получиться прозрачным и наваристым. Готовое мясо вынимаем и отставляем.
- В готовый кипящий бульон забрасываем крупно нарезанный картофель.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем лук и жарим до прозрачности. Добавляем тертую или нарезанную морковь, затем — свеклу, нарезанную тонкой соломкой. Тушим вместе несколько минут. Вливаем домашний томатный сок и добавляем томатное пюре. Все хорошо перемешиваем и тушим еще 5–7 минут до насыщенного цвета.
- Готовую зажарку перекладываем в кастрюлю к картофелю. Солим по вкусу. Перемешиваем и даем покипеть несколько минут.
- Чеснок нарезаем тонкими пластинками и добавляем в борщ. Он дает аромат, но не перебивает общий вкус.
- Щавель, мангольд и петрушку мелко нарезаем. Щавель в этом рецепте полностью заменяет капусту — он дает ту самую кислинку, но более мягкую и свежую. Возвращаем в кастрюлю мясо без костей. Добавляем зелень, даем борщу закипеть и варим еще 2 минуты.
- Снимаем с огня и даем борщу настояться под крышкой.