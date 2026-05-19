Ни за что не догадаетесь: этим словом раньше называли современные секонд-хенды

Какое слово потеряло свое старое значение

Некоторые слова, которые мы ежедневно употребляем, могут означать совершенно разные вещи — и зависит это не от контекста, а от поколения. То, что для подростков звучит как обычное описание предмета, для пожилых людей может вызвать совсем другие ассоциации.

Яркий пример — слово "комок". Детальнее о том, как менялось его значение годами, рассказал "Телеграф".

Сейчас многие подростки ассоциируют его с чем-то простым и буквально "с комом" — например, комом грязи, снега или шерсти. В современной речи оно воспринимается скорее как описание слипшегося или свернувшегося предмета.

Для старшего поколения, выросшего во времена СССР, "комок" имел совсем другое значение. Так в разговорном языке называли комиссионные магазины — места, где продавали подержанные вещи: одежду, бытовую технику, книги и другие товары. Фактически это был советский аналог современных секонд-хендов, где можно найти дефицитные или недорогие вещи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что когда-то означало слово "мочалка". Этим словом можно было легко обозвать девушку.