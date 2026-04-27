Фразы, которые "убивают" карьеру: что не стоит говорить на работе

Подборка распространенных ошибок в рабочем общении и как их исправить

Официальное общение – дело не простое. От правильного приветствия уже многое зависит, но есть некоторые фразы, которые могут испортить впечатление о вас в коллективе и постепенно подрывать профессиональный авторитет.

"Телеграф" собрал основные стоп-фразы, которые часто подсознательно воспринимаются коллегами как признак неуверенности, непрофессионализма или неуважения к чужому времени. Для них есть заменители.

Перевод ответственности

"Я этого не знал" или "Мне никто не сказал". Эти две фразы звучат как детское оправдание. Проактивность, а не ожидание указаний ценятся в коллективе. Чтобы подчеркнуть свое ответственное отношение, можно сказать: "Я разберусь в этом сейчас" или "Спасибо за информацию, в следующий раз я проверю это заранее".

Неуверенность

"Возможно, я ошибаюсь, но…", "Я не уверен(а), но…", "Это, пожалуй, глупая идея…" — использование таких фраз в ситуациях, где нужное экспертное мнение размывает вашу профессиональную позицию. Лучше строить предложение по-другому: "Согласно данным…", "Мой опыт подсказывает, что…", "Исходя из [конкретный фактор/обстоятельство], оптимальным решением будет…".

Фразы-извинения и слово "просто"

Формулировка "Извините, что беспокою…" или "Я просто хотел уточнить..." — заранее ставят вас в позицию, что чья-то работа важнее, а ваша менее приоритетна. Лучше сформулировать это так: "У вас есть время обсудить [вопрос]?" или "Я уточняю детали относительно…". Заметим – извиниться, если кого-то прервали в процессе – нормально, но можно уточнить удобное время, чтобы продемонстрировать уважение, например, "Будет ли вам удобно обсудить [тема] сейчас, лучше ли вернуться с этим через час?"

