Самые популярные ошибки в Google: что пользователи пишут не так

Эти простые слова чаще всего вводят в поиск неправильно

Большинство людей даже не догадываются, что каждый десятый поисковый запрос в Google вводится с ошибкой — и это касается не сложных терминов, а обычных слов, брендов и названий городов, которые мы видим каждый день.

Журналисты "Телеграфа" обратились к ChatGPT с вопросом о том, какие запросы пользователи чаще всего вводят в Google с ошибками. Искусственный интеллект проанализировал и выделил самые распространенные категории ошибок в украинском сегменте поиска.

Чаще всего пользователи ошибаются в простых бытовых запросах, в частности, в названиях городов. Например, вместо "погода Киев" в поиске можно встретить варианты "киїів", "київь" або "киів" (Ред. в укр. вар.). Такие ошибки возникают из-за быстрого набора текста или пропуска букв, а система Google обычно автоматически исправляет их.

Еще одна популярная категория – бренды и сервисы. Среди них OLX, который часто ищут как "олкс" или "олхх". Подобные ошибки объясняются как быстротой ввода, так и особенностями звучания названия.

Часто путают и названия государственных сервисов. Например, "Укрзализныця" вводят как "укр залізниця", "укрзализниця" (Ред. в укр. вар.) или даже с транслитерацией с русского. Подобные вариации связаны со смешением языков в повседневном использовании.

В список также входят популярные платформы: Facebook могут писать как "фейс бук" или "фейсбукк", а YouTube — как "ютубе", "ютюб" или "youtub". Все эти ошибки возникают из-за быстрого набора и различных вариантов транскрипции.

Не менее часто ошибаются и в географических запросах: "Львов" может становиться "львив", а "Одеса" (Ред. в укр. вар.) — "Одесса". Это типичный результат быстрого ввода текста на смартфоне.

Отдельно выделяется и "ПриватБанк", который пользователи иногда ищут как "приват банк" или "приват бнк".

