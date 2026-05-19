Нізащо не здогадаєтесь: цим словом раніше називали сучасні секонд-хенди

Яке слово втратило своє старе значення

Деякі слова, які ми вживаємо щодня, можуть означати зовсім різні речі — і залежить це не від контексту, а від покоління. Те, що для підлітків звучить як звичайний опис предмета, для старших людей може викликати зовсім інші асоціації.

Яскравий приклад — слово "комок" (Ред. українською "грудка"). Детальніше про те, як змінювалося його значення роками, розповів "Телеграф".

Нині багато підлітків асоціюють його з чимось простим і буквально "з комком" — наприклад, грудкою бруду, снігу або вовни. У сучасному мовленні воно сприймається радше як опис предмета, що злипся або згорнувся.

Натомість для старшого покоління, яке виросло за часів СРСР, "комок" мав зовсім інше значення. Так у розмовній мові називали комісійні магазини — місця, де продавали вживані речі: одяг, побутову техніку, книги та інші товари. Фактично це був радянський аналог сучасних секонд-хендів, де можна було знайти дефіцитні або недорогі речі.

