Этим словом можно было обозвать девушку: что когда-то означало слово "мочалка"

Его до сих пор могут употреблять в обществе

Некоторые слова в разные времена имели иное значение, чем сегодня, поэтому молодежь и старшее поколение порой понимают их по-разному. Одно из таких слов — "мочалка", которое со временем изменило свой смысл и употребление.

В советское время в разговорном сленге так иногда называли девушек легкого поведения, как объяснил "Телеграф". Это значение не было официальным, но достаточно широко использовалось в бытовом общении и среди молодежных компаний.

Считается, что слово пришло из криминального или тюремного жаргона, где многие выражения впоследствии переходили в массовый язык. Со временем оно стало частью молодежного сленга — его можно было услышать среди стиляг, хиппи и рокеров, активно использовавших неформальную лексику, чтобы отличаться от официального языка.

Позже это значение постепенно начало исчезать из употребления, а само слово "мочалка" вернулось к своему прямому, нейтральному смыслу — предмету для мытья в душе или бане.

