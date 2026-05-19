Одно действие смартфоном — и хлеб за 1 грн: новый лайфхак из "Сильпо", который сэкономит деньги

Эта секретная точка расположена в одном городе Украины

В Киеве появился необычный способ сэкономить на продуктах у "Сильпо". Достаточно одного простого прикосновения смартфоном к баннеру в центре города — и можно получить хорошую скидку на товар.

Как это работает и где именно искать такую "выгодную точку", поделилась девушка под ником maryka_life в Threads.

Как она написала в посте, сеть установила NFC-постер у станции метро "Золотые ворота", позволяющий получить приятный бонус — багет за 1 гривну. Механика проста: достаточно подойти к локации, приложить смартфон к специальной NFC-метке и оформить доставку продуктов через сервис магазина.

После этого пользователь получает возможность добавить к заказу свежий багет почти бесплатно – всего за 1 гривну.

