Одна дія смартфоном — і хліб за 1 грн: новий лайфхак із "Сільпо", який зекономить гроші

Ця секретна точка розташована в одному місті України

У Києві з’явився незвичний спосіб зекономити на продуктах у "Сільпо". Достатньо одного простого дотику смартфоном до банера у центрі міста — і можна отримати гарну знижку на товар.

Як це працює і де саме шукати таку "вигідну точку", поділилась дівчина під ніком "maryka_life" у Threads.

Як вона написала у пості, мережа встановила NFC-постер біля станції метро "Золоті ворота", який дозволяє отримати приємний бонус — багет за 1 гривню. Механіка проста: достатньо підійти до локації, прикласти смартфон до спеціальної NFC-мітки та оформити доставку продуктів через сервіс магазину.

Після цього користувач отримує можливість додати до замовлення свіжий багет майже безкоштовно — всього за 1 гривню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" уже писав про різні способи заощадити на щоденних покупках у супермаркетах, які допомагають зменшити витрати без втрати якості продуктів. Серед них — і прості лайфхаки зі знижками, зокрема поради від касирки магазину "АТБ", які дозволяють вигідніше купувати улюблене морозиво.