Эта "экономия" горючего убивает авто. Специалисты назвали три самых вредных лайфхака

Пытаясь снизить расход топлива, водитель может навредить собственному автомобилю. Некоторые сомнительные способы сэкономить горючее опасны для машины и в итоге приведут к затратам на ремонт.

Их назвали эксперты британской организации GEM Motoring Assist, пишет BusinessUA. Три популярных совета, которые якобы снижают расход топлива, могут привести к преждевременным поломкам.

Движение накатом на нейтральной передаче

Считается, что это поможет сэкономить горючее, но такая практика не работает для современных машин. Напротив, при торможении двигателем электроника часто автоматически выключает подачу топлива. Кроме того, переход на нейтральную передачу снижает контроль водителя над автомобилем и снижает его способность быстро реагировать в опасной ситуации.

Отказ от кондиционера ради экономии

Это распространенный совет, однако, по мнению экспертов, длительный отказ от пользования системой может привести к пересыханию уплотнителей и разгерметизации контура. В этом случае вы потратите гораздо больше денег на ремонт кондиционера, чем условно сэкономили на горючем.

Перекачка шин

Еще одна сомнительная практика ради уменьшения расходов на горючее – накачивать шины воздухом до давления, превышающего норму, установленную производителем автомобиля. Ощутимой экономии это не дает, в то же время ухудшает сцепление с дорогой и ускоряет износ шин.

