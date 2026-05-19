Проезд в Киеве ударит по кошельку сильнее, чем в Европе: зарплаты не те (инфографика)

"Телеграф" сравнил цены на проезд и зарплаты в четырех столицах

Киевляне будут тратить на проезд иногда в 10 раз больше, чем жители Праги, Варшавы или Берлина. Стоимость проезда в Киеве, даже после повышения, за одну поездку не станет самой большой. А вот проездной на луну ударит по кошельку. "Телеграф" подсчитал, какой процент своей прибыли киевляне и жители других европейских столиц будут тратить на проезд.

Среди этих европейских городов самая большая зарплата в 2026 году зафиксирована в Берлине, а самая низкая – в Киеве. Для столицы Германии это €4 450 в месяц (приблизительно 228 460 грн), для Праги – 62 723 CZK (приблизительно 132 340 грн), для Варшавы – 11 502 PLN (около 139 140 грн), а в Киеве – 43.

Сколько стоит разовый проезд и проездной в месяц

Для удобства приводим стоимость проезда сразу в украинском валюте.

Разовые билеты. Одна поездка в Киеве будет стоить 30 грн, в Варшаве краткосрочный билет – 41,17 грн, в Праге – 76,05 грн, в Берлине – 118,12 грн.

Стоимость проездных в месяц. В Праге 2 112,48 грн, в Берлине 3 235,46 грн, в Варшаве – 1 330,57 грн (для 1 зоны), в Киеве безлимитный проездной в месяц стоит 4 875 грн.

Какую часть зарплаты придется отдать за билеты

В соотношении к зарплате разовый билет в Киеве (30 грн) будет немного дешевле, чем в Берлине, но все равно дороже, чем в Праге и Варшаве. В частности, для Киева одна поездка будет стоить 0,068% от средней зарплаты, в Праге – 0,057%, в Варшаве – 0,029%, а в Берлине – 0,09% (если только на несколько остановок – 0,052%).

Но в случае с месячными проездными Киев стал абсолютным антилидером с огромным отрывом. После запланированного повышения тарифов в Киеве, расходы на месячный общественный транспорт по отношению к средней заработной плате будут в 7–11 раз выше, чем в Праге, Берлине или Варшаве.

Цены и зарплаты в Киеве, Праге, Варшаве и Берлине/Инфографика "Телеграф", ШИ

При средней зарплате в чуть более 43 тысяч гривен за месячный проездной киевлянам придется выложить более 11% прибыли. Для сравнения, жители Берлина заплатят всего 1,42% от зарплаты, жители Праги — 1,59% (при покупке на год и того меньше — 1,04%), а жителям Варшавы проезд в среднем обходится дешевле — 0,96% от средней месячной зарплаты.

Части киевлян проезд будет не по карману

Если же человек работает за "минималку", ситуация становится критической. Минимальная заработная плата в Украине составляет 8647 грн в месяц до вычета налогов. После — 6 658,19 грн часто получают работники "на руки".

Жителю Киева с минимальным доходом придется отдать почти 73% своих чистых денег только за то, чтобы приобрести месячный проездной документ. На все остальные нужды (жилье, еду, одежду) от месячного заработка остается всего 1 783,19 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киев не единственный город, где проезд будет стоить 30 грн. В частности, такова цена проезда с середины мая во Львове. Другие города в основном имеют более низкую стоимость проезда.