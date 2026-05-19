Штрафы за украинский язык могут резко вырасти: за что еще можно поплатиться

За повторное несоблюдение норм предлагают ввести гораздо более жёсткие финансовые меры

В Украине есть необходимость существенного увеличения штрафов за системные нарушения языкового законодательства. Речь идет о повышении суммы в десять раз.

Такое мнение выразила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью lb.ua. Она пояснила, что предупреждение должно быть лишь шансом для тех, кто случайно ошибся случайно.

"Мы уже внесли предложения об увеличении размера штрафа, причем эти изменения должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях. В годовом отчете я настаиваю на радикальных изменениях", — отметила она.

Ивановская подчеркнула, что для тех, кто нарушает данный закон систематически, денежное наказание должно быть таким, чтобы игнорирование украинского языка становились экономически невозможным.

"Моя позиция эмоциональна, потому что она выстрадана: закон о языке — это не о цензуре, это о праве быть услышанным в собственной стране. И мы не позволим превратить защиту государственного языка в бесконечный цикл "жалоба — предупреждение — игнорирование". Повторное нарушение — это вызов государству, и ответ на него должен быть мгновенным и бескомпромиссным. Я не боюсь казаться "жесткой", — объясняет уполномоченная по защите государственного языка.

По мнению Ивановской, украинский язык должен стать естественным и единственным условием для работы в профессиональной сфере в Украине.

"Поэтому умножить штрафы на 10 — это вполне рабочий вариант для системных нарушителей. Мы должны действовать по принципу: не уважаешь государственный язык — теряешь прибыль, не соблюдаешь закон — теряешь право на профессиональную реализацию", — подытожила она.

До этого в эфире "Киев24" Ивановская рассказывала, что в Украине планируется создание Координационной Рады, которая будет заниматься решением вопросов, связанные с применением государственного языка. В состав, по ее мнению, должны входить представители МИД, СНБО, Министерства образования.

"Такая площадка взаимодействия различных институтов должна решать важные вопросы, потому что одно Министерство культуры вряд ли сможет дать ответы на глобальные вызовы, с которыми сталкиваются государственный язык и национальная культура", – отмечала она.

Не только за русский: за что еще могут оштрафовать на улице

"Телеграф" решил привести некоторые примеры нарушений, за которые можно получить штраф.

Опорожнение в общественных местах квалифицируется как мелкое хулиганство. За такие действия налагается штраф в размере от 51 до 119 гривен. Кроме того, нарушителю могут назначить общественные или исправительные работы. В некоторых случаях — административный арест до 15 суток. Детали правонарушения. Следует добавить, что к сумме штрафа всегда прилагается обязательный судебный сбор. Следовательно, сумма в итоге выйдет более 400 грн.

За публичное обнажение на улице в Украине предусмотрен штраф в размере от 51 до 119 грн по статье о мелком хулиганстве. В то же время, эта статья также предусматривает общественные работы, исправительные работы или административный арест до 15 суток.

Нецензурные выражения в общественном месте также могут стать причиной для вынесения штрафа от 51 до 119 гривен. Также наказание может быть в виде общественных работ (от 40 до 60 часов), исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев или же административный арест сроком до 15 суток.

Если владелец не убирает за своим животным в общественном месте , то он может получить или предупреждение или штраф в размере от 170 до 340 гривен для граждан и от 340 до 850 гривен для должностных лиц. За повторное нарушение: от 340 до 510 гривен – для граждан и от 510 до 1020 гривен – для должностных лиц.

За слишком громкую музыку в ночное время (после 22:00) тоже можно поплатиться штрафом. Для обычных граждан: 85–255 грн, а для бизнеса и должностных лиц 255–510 грн.

