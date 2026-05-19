Торт "Шахтерский" - не торт? "Хитрая" история легендарного десерта (фото)

Сладость несоответствовала советским ГОСТами

Легендарный торт "Шахтерский" является не просто десертом, а настоящим символом Луганщины. Культовый рецепт прошел долгий и тернистый путь от "конфеты" до лакомства, которое многие украинцы помнят до сих пор.

"Телеграф", ссылаясь на "Суспільне", рассказывает об истории торта "Шахтерский". Как указывается в материале журналистов, она берет свое начало в 1960-х годах. Именно тогда в стенах Луганской кондитерской фабрики родился культовый рецепт, который сразу же столкнулся с серьезными бюрократическими препятствиями.

Несмотря на согласование рецептуры на местном уровне, десерт долгое время не удавалось зарегистрировать официально. Причиной стало несоответствие советским ГОСТам: изделие, не содержащее теста и крема, не подходило под стандартные нормативы для тортов.

Торт Шахтерский. Фото Анжела Сабилиева

В решение проблемы даже вмешались чиновники, которые пошли на компромисс и зарегистрировали "Шахтерский" как "большую шоколадную конфету", что позволило запустить серийный выпуск.

К слову, поговаривают, что свое название десерт получил благодаря внешнему сходству с антрацитом — главным ресурсом региона. Насыщенный цвет темного шоколада и рельефная, неровная поверхность изделия создавали прямую ассоциацию с каменным углем.

Напомним, ранее мы писали о том, как возник торт "Муравейник".