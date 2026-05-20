Пенсия почти 20 тысяч: какими должны быть зарплата и стаж в 2026

В некоторых случаях даже дохода в 75 тысяч гривен маловато

В 2026 году украинцы смогут получать пенсию около 20 тысяч гривен, однако для этого придется отвечать нескольким важным условиям. Главные среди них – официальный трудовой стаж, возраст выхода на пенсию и уровень заработной платы.

"Телеграф" решил более подробно разобраться в этом вопросе. Для расчетов использовали данные из пенсионного калькулятора.

Пенсия около 20 тысяч в 60 лет

Для мужчины, который планирует выйти на пенсию в 60 лет, чтобы получать около 17 700 гривен ежемесячно, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа и официальную зарплату на уровне примерно 51 тысяч гривен.

В то же время, есть возможность получать такую же пенсию и при более низкой зарплате — около 41 тысячи гривен. Но в таком случае нужно иметь уже 40 лет трудового стажа. То есть, человек должен был начать работать официально еще примерно в 20-летнем возрасте.

Какая зарплата дает пенсию почти 20 тысяч

Пенсия около 20 тысяч в 63 года

Для тех, кто будет выходить на пенсию в 63 года, условия несколько изменяются. Если стаж составляет всего 23 года, то для пенсии в 17 700 гривен необходимо зарабатывать не менее 71 тысяч гривен в месяц.

Однако при большем стаже требования к зарплате становятся более мягкими. Например, если человек имеет 33 года стажа и начал работать в 30 лет, достаточно будет зарплаты от 42 тысяч гривен.

Пенсионные расчеты для украинцев в 2026

Пенсия около 20 тысяч в 65 лет

Самая сложная ситуация для тех, кто планирует выходить на пенсию в 65 лет. При минимальном стаже в 15 лет даже зарплата свыше 75 тысяч гривен не гарантирует высоких выплат — пенсия в таком случае составит около 12 тысяч гривен.

Чтобы получать почти 17 700 гривен нужно иметь не менее 25 лет стажа и официальный доход около 58 тысяч гривен в месяц.

Сколько нужно стажа для высокой пенсии

