Пенсия в 2026 году: будет ли сумма выше 15 тыс. с зарплатой в 25 и нормой стажа

Сумма выплаты на отдыхе может удивить

Украинцы, которые планируют выход на пенсию в 60 лет в 2026 году и имеют официальную зарплату около 25 тысяч гривен, могут рассчитывать на пенсию, однако ее размер по общим правилам будет ниже 15 тысяч гривен.

По расчетам пенсионного калькулятора, как узнал "Телеграф", если человек имеет минимально необходимый страховой стаж для выхода в 60 лет в 2026 году – 33 года – и получает зарплату 25 тысяч гривен, размер пенсии будет составлять примерно 9 040 гривен. Эта сумма приведена без учета льгот или специальных статусов, таких как ветеран войны или другие уязвимые категории.

Пенсия в 60 лет при 33 годах стажа и зарплате 25 тысяч гривен. Фото: скриншот с пенсионного калькулятора

В то же время больший стаж оказывает существенное влияние на выплаты. Если, например, человек начал работать в 18 лет и имеет 42 года страхового стажа, то при той же зарплате 25 тысяч гривен пенсия может возрасти примерно до 11 700 гривен.

Пенсия в 60 лет при 42 годах стажа и зарплате 25 тысяч гривен. Фото: скриншот с пенсионного калькулятора

Таким образом, даже при стабильной средней зарплате в 25 тысяч гривен пенсия не превысит 15 тысяч без значительно более высокого заработка или дополнительных факторов, влияющих на расчет.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2026 году

В Пенсионном фонде также напоминают, что требования к страховому стажу ежегодно растут. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 33 лет стажа, в 63 года — от 23 лет, а в 65 лет — от 15 лет. Если необходимого стажа нет, право на пенсию наступает позже – в 63 или 65 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у украинца в 2026 году, который работал с 18 лет и получал зарплату в 20 тысяч гривен.