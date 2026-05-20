Пенсія майже 20 тисяч: якими мають бути зарплата та стаж в 2026

У деяких випадках навіть доходу в 75 тисяч гривень замало

У 2026 році українці зможуть отримувати пенсію близько 20 тисяч гривень, однак для цього доведеться відповідати одразу кільком важливим умовам. Головні серед них — офіційний трудовий стаж, вік виходу на пенсію та рівень заробітної плати.

"Телеграф" вирішив детальніше розібратися в цьому питанні. Для розрахунків використали дані з пенсійного калькулятора.

Пенсія близько 20 тисяч у 60 років

Для чоловіка, який планує вийти на пенсію у 60 років, аби отримувати близько 17 700 гривень щомісяця, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу та офіційну зарплату на рівні приблизно 51 тисячі гривень.

Водночас є можливість отримувати таку ж пенсію і при нижчій зарплаті — близько 41 тисячі гривень. Але в такому випадку потрібно мати вже 40 років трудового стажу. Тобто людина повинна була почати працювати офіційно ще приблизно у 20-річному віці.

Яка зарплата дає пенсію майже 20 тисяч

Пенсія близько 20 тисяч у 63 років

Для тих, хто виходитиме на пенсію у 63 роки, умови дещо змінюються. Якщо стаж становить лише 23 роки, то для пенсії у 17 700 гривень необхідно заробляти не менше 71 тисячі гривень на місяць.

Проте за більшого стажу вимоги до зарплати стають м’якшими. Наприклад, якщо людина має 33 роки стажу та почала працювати у 30 років, то достатньо буде зарплати від 42 тисяч гривень.

Пенсійні розрахунки для українців у 2026 році

Пенсія близько 20 тисяч у 65 років

Найскладніша ситуація для тих, хто планує виходити на пенсію у 65 років. За мінімального стажу у 15 років навіть зарплата понад 75 тисяч гривень не гарантує високих виплат — пенсія у такому випадку становитиме лише близько 12 тисяч гривень.

Щоб отримувати майже 17 700 гривень, потрібно мати щонайменше 25 років стажу та офіційний дохід близько 58 тисяч гривень на місяць.

Скільки треба стажу для високої пенсії

