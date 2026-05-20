Простой способ спасти грядки от майского жука: насыпьте это в грунт

Этот невидимый враг может уничтожить всю рассаду

Личинки майского майского жука могут незаметно уничтожить газон и грядки за один сезон, оставляя после себя сухие пятна и погибшие растения. Но садоводы все чаще ищут естественные способы борьбы, которые не вредят почве и не нуждаются в химии.

Бороться с личинками майского майского жука можно двумя основными естественными способами – биологическим контролем и правильной профилактикой в саду. О них подробнее написали в RHS.

Биологический контроль: нематоды

Один из самых эффективных методов — использование полезных микроорганизмов, в частности нематод Heterorhabditis bacteriophora. Это микроскопические червячки, которые проникают в личинки и уничтожают их естественным путем посредством бактериальной инфекции.

Эксперты отмечают, что нематод нужно вносить во влажную почву, когда температура земли составляет примерно 12–20 °C. Лучший период — с июля по сентябрь, когда личинки активно питаются в верхних слоях почвы.

Важно и то, что почва до и после обработки должна быть увлажненной — это помогает нематодам выжить и действовать эффективнее. Однако специалисты предупреждают: если почва уже остыла, эффективность метода снижается.

Что касается взрослых жуков, ловушки существуют, но их результативность ограничена — часто вредители успевают нанести вред еще до того, как попадают в них.

Нематоды против майских жуков

Растения, которые могут снизить появление вредителей

Ресурс "Martha Stewart Living" пишет о растениях, которые могут сделать участок менее привлекательным для вредителей, в том числе почвенных личинок.

Бархатцы

Бархатцы (Tagetes) имеют резкий аромат и содержат природные соединения, которые могут подавлять развитие некоторых почвенных вредителей. Эксперты отмечают, что они также отпугивают разных насекомых, включая тлю и комаров.

Лаванда

Лаванда не убивает личинок напрямую, но ее сильный запах может маскировать ароматы растений, привлекающих вредителей, делая участок менее "удобным" для них.

Чеснок

Чеснок содержит серосодержащие соединения, в частности алицин, которые привлекают мало насекомых и могут действовать как природный репеллент.

Другие растения

К списку также относятся мята, герань и некоторые декоративные цветы, которые либо отвлекают вредителей, либо влияют на их поведение.

Какие растения отпугивают майского жука. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трех ошибках, из-за которых на участке может появиться больше майских жуков.