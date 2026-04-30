Три ошибки, из-за которых вы никогда не избавитесь от хруща

Есть проверенные способы избавиться от этих вредителей, но если ошибиться — вывести их не удастся

Всем знакомо, как весной жужжат и стукаются в стекла майские жуки. Неповоротливые и тяжелые, они успевают отложить личинки, которые на протяжении следующих 3-5 лет активно питаются корнями и клубнями растений. Молодой виноград, рассада помидоров, огурцов, перца и баклажанов, корни черешни и прочих культур особенно сильно страдают от этого вредного насекомого, вплоть до гибели растения.

Многие активно используют быстродействующую "химию", будь то Актара, Антихрущ, Вофатокс, Пиринекс и т.д. Можно задействовать биологические препараты Метаризин и Боверин, которые работают долго, но эффективно. Мы рассказывали подробно об обоих методах борьбы с хрущем препаратами в статье по этой ссылке.

Но при всем этом есть 3 ошибки, из-за которых вы не избавитесь от хруща никогда.

Не думайте, что хрущ исчезнет сам по себе. Для такого развития событий есть только один вариант, когда на вашем участке появятся другие подземные вредители — кроты. Только от них будет не только польза, уж поверьте. И потом вы будете думать уже о том, как избавиться от кротов. Не рассчитывайте исключительно на химические препараты. Да, эффект от них очень быстрый, но при этом уничтожаются и вредные, и полезные насекомые . Плюс следы пестицидов остаются в грунте, в растениях. А яд — он всегда яд, ничего хорошего. Бороться с хрущом начинайте с первопричины — с майского жука, от которого следует обрабатывать деревья ранней весной.

В итоге получается, что только комплексный подход может решить проблему: обработка от майского жука весной, в начале и конце сезона работаем биопрепаратами, в экстренной ситуации — "химия". Плюс не забывайте, что хрущами питаются птицы и ежи, и не отпугивайте этих созданий от своих участков.

Единственные 2 способа, которые точно помогут избавиться от хруща.

