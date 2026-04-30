Три ошибки, из-за которых вы никогда не избавитесь от хруща
Есть проверенные способы избавиться от этих вредителей, но если ошибиться — вывести их не удастся
Всем знакомо, как весной жужжат и стукаются в стекла майские жуки. Неповоротливые и тяжелые, они успевают отложить личинки, которые на протяжении следующих 3-5 лет активно питаются корнями и клубнями растений. Молодой виноград, рассада помидоров, огурцов, перца и баклажанов, корни черешни и прочих культур особенно сильно страдают от этого вредного насекомого, вплоть до гибели растения.
Многие активно используют быстродействующую "химию", будь то Актара, Антихрущ, Вофатокс, Пиринекс и т.д. Можно задействовать биологические препараты Метаризин и Боверин, которые работают долго, но эффективно. Мы рассказывали подробно об обоих методах борьбы с хрущем препаратами в статье по этой ссылке.
Но при всем этом есть 3 ошибки, из-за которых вы не избавитесь от хруща никогда.
- Не думайте, что хрущ исчезнет сам по себе. Для такого развития событий есть только один вариант, когда на вашем участке появятся другие подземные вредители — кроты. Только от них будет не только польза, уж поверьте. И потом вы будете думать уже о том, как избавиться от кротов.
- Не рассчитывайте исключительно на химические препараты. Да, эффект от них очень быстрый, но при этом уничтожаются и вредные, и полезные насекомые. Плюс следы пестицидов остаются в грунте, в растениях. А яд — он всегда яд, ничего хорошего.
- Бороться с хрущом начинайте с первопричины — с майского жука, от которого следует обрабатывать деревья ранней весной.
В итоге получается, что только комплексный подход может решить проблему: обработка от майского жука весной, в начале и конце сезона работаем биопрепаратами, в экстренной ситуации — "химия". Плюс не забывайте, что хрущами питаются птицы и ежи, и не отпугивайте этих созданий от своих участков.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести сорняки с участка без применения химии и прополки — нужно просто посадить четыре вида растений.