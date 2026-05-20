"Каждый из нас президент": как Зеленский целовал Кошевого и принимал присягу семь лет назад

В 2019 году он был шоуменом и фаворитом избирателей, сегодня – лидером страны в войне

20 мая исполняется семь лет с момента инаугурации президента Владимира Зеленского. Во время нее он объявил о роспуске Верховной Рады, увольнении главы СБУ, Генпрокурора и Министра обороны.

"Телеграф" собрал интересные моменты инаугурации 2019 года и сравнил, как изменился президент за 7 лет. Заметим, в Верховную Раду Зеленский заходил под громкие овации и аплодисменты, толпа под парламентом скандировала его фамилию, а на пути ко входу новоизбранный президент давал пять своим сторонникам, а Евгения Кошевого вообще поцеловал в лоб.

Интересно, что Зеленский был первым президентом, приведенным к присяге женщинами. Символы президентской власти вручала глава Конституционного суда Наталья Шаптала, а удостоверение президента – глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Именно с удостоверением произошел один из случаев, трактуемых как негативный знак. Оно упало с церемониальной подушки на пол. Другой момент — в толпе под Радой увидели несколько человек, державших флаги перевернутыми. Отрицательно восприняли также и то, что глава СБУ и командующий ССО не отдали честь президенту на официальной части.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание – речь Зеленского. Ее он произнес на двух языках — украинском и русском. В частности, перешел на язык страны-агрессорки, призывая вернуть домой военнопленных, а также при обращении к жителям оккупированных территорий Крыма и Донбасса. На что лидер Радикальной партии Олег Лягшко ответил из зала, что они понимают и украинский.

Инаугурация проходила в понедельник, и Зеленский подколол этим депутатам, что они готовы работать. В конце после реплики ныне покойного спикера Андрея Парубия, что было весело, Зеленский ответил, что это только начало.

Как изменился Зеленский за семь лет

Семь лет президентства, четыре из которых продолжается полномасштабная война, сказались. На фото по инаугурации Владимир Зеленский – любимец публики, за которого проголосовали 73% избирателей, улыбающийся 41-летний мужчина.

Инаугурация Владимира Зеленского/ Фото: Офис Президента

Уже через семь лет ситуация другая. В частности, изменился внешне — отпустил бороду, прибавились седые волосы.

Владимир Зеленский 16 мая 2026 года/ Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский 18 мая 2026 года/ Фото: Офис Президента

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за визуальных изменений в президенте его даже подозревали в использовании двойников. В частности, этим грешит российский президент Владимир Путин.