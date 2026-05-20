Почти в Польше. Где работает и как выглядит самый отдаленный супермаркет "АТБ" (фото и видео)

Украинцев встречают три буквы, которые означают "ты дома"

Самый отдаленный супермаркет "АТБ" работает почти на границе с Польшей. Он был открыт в 2020 году в городе Любомль Волынской области.

"Телеграф" рассказывает об "АТБ", который первым встречает украинцев, возвращающихся из Европы. Эти три буквы являются самым точным признаком, что ты, наконец, дома.

"АТБ" в Любомле расположен по адресу ул. Независимости, 25. Перед ним в этом помещении работал магазин "Центральный", а раньше там был городской кинотеатр. Площадь супермаркета – 1 050 квадратных метров.

"АТБ" в Любомле. Фото: Стройсервис-Групп.

Супермаркет в день открытия. Фото: Волынские новости

До открытия "АТБ" жители Любомля часто делали закупки по ту сторону границы, в польском супермаркете "Бедронка", которую они называют польским "АТБ". Открытие настоящего "АТБ" вызвало настоящий ажиотаж. Люди буквально "штурмовали" магазин.

Выдающиеся "АТБ" есть не только на Волыни

А в Кривом Роге "АТБ" разместили в здании бывшего дворца культуры. В ходе "реставрации" под магазин был разрушен весь бывший фасад, но кое-что все же сохранилось.

Как рассказывал "Телеграф", "АТБ" могли бы сейчас работать не в привычном нам формате супермаркетов. Сначала это были гастрономы, где торговали через прилавок, потому что владельцы боялись, что если товары будут в доступе, их будут воровать.