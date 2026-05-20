Простий спосіб врятувати грядки від хруща: насипте це в ґрунт

Цей невидимий ворог може знищити всю розсаду

Личинки травневого хруща можуть непомітно знищити газон і грядки за один сезон, залишаючи після себе сухі плями та загиблі рослини. Але садівники дедалі частіше шукають природні способи боротьби, які не шкодять ґрунту і не потребують хімії.

Боротися з личинками травневого хруща можна двома основними природними способами — біологічним контролем і правильною профілактикою в саду. Про них детальніше написали в "rhs".

Біологічний контроль: нематоди

Один із найефективніших методів — використання корисних мікроорганізмів, зокрема нематод Heterorhabditis bacteriophora. Це мікроскопічні черв’ячки, які проникають у личинки і знищують їх природним шляхом через бактеріальну інфекцію.

Експерти зазначають, що нематоди потрібно вносити у вологий ґрунт, коли температура землі становить приблизно 12–20°C. Найкращий період — з липня по вересень, коли личинки активно живляться у верхніх шарах ґрунту.

Важливо й те, що ґрунт перед і після обробки має бути зволоженим — це допомагає нематодам вижити та діяти ефективніше. Однак фахівці попереджають: якщо ґрунт уже охолонув, ефективність методу знижується.

Щодо дорослих жуків, пастки існують, але їх результативність обмежена — часто шкідники встигають завдати шкоди ще до того, як потрапляють у них.

Нематоди проти хрущів

Рослини, які можуть зменшити появу шкідників

Ресурс "Martha Stewart Living" пише про рослини, які можуть зробити ділянку менш привабливою для шкідників, зокрема ґрунтових личинок.

Чорнобривці

Чорнобривці (Tagetes) мають різкий аромат і містять природні сполуки, які можуть пригнічувати розвиток деяких ґрунтових шкідників. Експерти зазначають, що вони також відлякують різних комах, включаючи попелицю та комарів.

Лаванда

Лаванда не вбиває личинок напряму, але її сильний запах може маскувати аромати рослин, які приваблюють шкідників, роблячи ділянку менш "зручною" для них.

Часник

Часник містить сірковмісні сполуки, зокрема аліцин, які приваблюють мало комах і можуть діяти як природний репелент.

Інші рослини

До списку також відносять м’яту, герань та деякі декоративні квіти, які або відволікають шкідників, або впливають на їхню поведінку.

