Тарифы на коммунальные услуги "тихо" растут: какие три услуги подорожали за месяц

Больше всего ударило по бюджету услуга по вывозу мусора

В Украине продолжают расти цены на жилищно-коммунальные услуги. Хотя часть основных тарифов пока осталась без изменений, отдельные услуги весной 2026 заметно подорожали, и это уже почувствовали многие украинцы в платежках.

По данным Государственной службы статистики, в апреле годовая инфляция ускорилась до 8,6%. При этом выросли и тарифы на коммунальные услуги — в среднем почти на 2% по сравнению с прошлым годом.

На что больше всего выросла цена

Больше всего подорожал вывоз бытовых отходов. За год цена на эту услугу выросла сразу на 6,7%. Также больше придется платить за управление многоквартирными домами — плюс 5%, а содержание и ремонт жилья (квартплата) подорожали на 4,9%.

Заметный рост был и за последний месяц. В период с марта по апрель больше всего прибавил в стоимости именно вывоз мусора — на 2,3%. Содержание и ремонт жилья выросли на 1,2%, а управление домами – на 0,8%.

В то же время, некоторые тарифы пока остались стабильными. Речь идет об электроэнергии, природном газе, водоснабжении и канализации — в апреле их стоимость не изменилась.

Цены на некоторые коммунальные услуги выросли за март-апрель 2026. Фото: инфографика "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что когда в Украине могут повыситься тарифы на свет, тепло и газ.