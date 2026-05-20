Коррупция высшего уровня: как Трамп получил "вечный иммунитет" в США

Критики упрекают его в попытке выйти из-под налогового контроля государства

Министерство юстиции США "навсегда запретило" Службе внутренних доходов проводить какие-либо проверки прошлых налоговых деклараций президента США Дональда Трампа, его родственников и компаний. Критики действующего президента называют соглашение одним из ярчайших случаев институциональной коррупции в современной политике Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, подписанный исполняющим обязанности генерального прокурора США Тоддом Бланшем. В нем говорится, что правительство США не имеет права проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до 18 мая, а также каких-либо вопросов, "которые были подняты или могли быть подняты".

Это распоряжение расширяет соглашение об урегулировании, которое Трамп заключил с Налоговым управлением США (IRS). В нем глава Штатов согласился отказаться от иска на сумму 10 миллиардов долларов из-за утечки его налоговых деклараций.

На этой неделе Министерство юстиции США заключило с ним соглашение, предусматривающее создание фонда почти на 1,8 миллиарда долларов для компенсаций жертвам так называемого политизированного преследования со стороны федеральных структур. Однако критики оценивают это как попытку фактически вывести президента и его бизнес из налогового контроля государства.

Что предшествовало

История началась несколько лет назад, когда бывший подрядчик налоговой службы Чарльз Литтлджон передал журналистам данные о налогах Трампа и других богатых американцев. Публикации вызвали значительный политический резонанс, а сам Литтлджон был осужден.

Трамп требовал компенсацию в размере 10 миллиардов долларов, утверждая, что государство не смогло защитить его конфиденциальные данные. В конце концов, на этой неделе Минюст заключил с Трампом соглашение.

Создание фонда почти на 1,8 миллиарда долларов, предусмотренное документом, вызвало шквал критики. Его восприняли как попытку использовать государственные деньги и полномочия администрации в пользу президента и его союзников.

Однако еще большее возмущение вспыхнуло когда стал известен отдельный пункт соглашения, ранее не разглашавшийся. Речь идет о документе на одну страницу, который запрещает Налоговому управлению проводить какие-либо аудиты налоговых деклараций Трампа, членов его семьи и связанных с ними компаний за все периоды до мая 2026 года. Также он содержит запрет поднимать любые вопросы, которые могли быть предметом проверок в прошлом.

Решение Минюста по Трампу вызвало возмущение

Это вызвало резкую критику оппозиции и юристов. Дело в том, что в США после Уотергейта существует практика обязательного аудита налогов президента. Она должна сделать невозможным сокрытие финансовых конфликтов интересов со стороны главы государства.

Для справки: Уотергейт — это самый громкий политический скандал в США, разразившийся в 1972 году из-за попытки незаконного прослушивания штаба Демократической партии в гостиничном комплексе "Уотергейт". Расследование прессы и суда доказало, что администрация президента Ричарда Никсона пыталась скрыть это преступление, впервые в истории страны заставившее действующего главу государства добровольно уйти в отставку.

При этом президентство Трампа и раньше было отмечено рядом сомнительных моментов в сфере налогов. Так, по данным журналистских расследований, IRS якобы годами не проводила полноценных проверок его налоговой отчетности, несмотря на значительный масштаб бизнеса и многочисленные схемы минимизации налогов.

Критики обвиняют Трампа в коррупционных действиях

После соглашения критики стали говорить, что администрация Трампа использует Министерство юстиции и федеральный аппарат для личной финансовой защиты главы государства. Их возмущает и то, что Трамп практически заключил соглашение со своим правительством: и IRS, и Минюст подчиняются исполнительной власти, которую возглавляет именно он.

Некоторые американские юристы подвергли сомнению законность соглашения на основании того, что исполнительная власть не может заранее освобождать человека от применения налогового законодательства. В свою очередь демократы и некоторые экс-сотрудники IRS оценивают произошедшее как одну из самых откровенных форм институциональной коррупции в современной политике США.

