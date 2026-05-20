"Живёт в Украине давно": энтомолог рассказала правду о черных вдовах и где их можно встретить

Смертельно опасное членистоногое живет и в Украине

С приходом тепла по всей Европе из спячки выходит разнообразная живность, в том числе и опасная для человека. Например, ядовитые пауки, такие как черная вдова.

Арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в комментарии "Телеграфу" рассказала о том, грозит ли Украине нашествие опасных членистоногих.

Кто такая черная вдова

Прежде всего Иосипчук объяснила, что черными вдовами называют целый отдельный род пауков, широко распространенный в Америке. В него входят, в частности такие представители, как Latrodectus tredecimguttatus, Latrodectus mactans, Latrodectus geometricus и другие (всего 35 видов).

Как выглядит:

Чорная вдова. Фото - Википедия

Взрослый паук черной вдовы окрашен в чёрный цвет. Самки, как правило, имеют красное пятно в форме песочных часов на нижней стороне брюшка и несколько красных пятнышек около паутинных бородавок и на спине. Длина тела самки 8—10 мм.

Взрослые самцы чёрной вдовы отличаются от самок мелкими размерами (3—4 мм в длину) и удлинённым брюшком (у самок оно круглое). Ноги их раскрашены в оранжево-чёрную полоску, на боках брюшка — красные и белые отметины.

Молодые паучки окрашены в белый или желтовато-белый цвет и темнеют с каждой последующей линькой.

Факт: паука называют "чёрной вдовой", так как самка иногда съедает самца после спаривания. Однако бывает, что самец уходит целым и невредимым и даже может позже спариться с другой самкой.

Грозят ли опасные пауки Украине

Иосипчук объясняет, что ареал L. mactans охватывает Северную и Южную Америку, а также Азию. И пока из-за условий потепления распространение на территорию Украины не рассматривается.

Вид L. geometricus был интродуцирован (переселен) в Европу, но не сформировал устоявшиеся популяции.

"L. geometricus, которого называют еще коричневой вдовой, в Европу (Нидерланды) прибыла с партией цитрусов Южной Африки. Однако следует помнить, что грузы проходят этапы контроля, как раз для предотвращения распространения инородных видов. В приведенном примере их удалили инспекторы по борьбе с вредителями", — рассказала Иосипчук.

Коричневая вдова

Сведения о находках в грузах были и о L. hasselti (красноспинная вдова), L. hesperus (западная черная вдова) и других, но они не были способны образовывать в европейских условиях популяции и их быстро изымали.

L. hasselti. Фото - Википедия

Однако в Украине обитает собственный вид черной вдовы — Latrodectus tredecimguttatus (каракурт). Это не американская черная вдова, а средиземноморско-азиатский вид, присутствовавший на юге Украины всегда. Из-за потепления его ареал постепенно расширяется на север.

О расширении ареала обитания черных вдов в Украине писал и "24 Канал", ссылаясь на биолога Светлану Кияк. Сообщалось, что способствуют этому изменения климата, поэтому ранее редкие виды сегодня появляются даже в центральных областях Украины.

Каракурт. Фото - Википедия

Чем опасны и кто помогает бороться с мрачными членистоногими

Яд пауков рода Latrodectus оказывает влияние на нервную систему. В зависимости от вида судороги, сильная боль, потеря сознания, в тяжелых случаях летальное последствие. Каракурт, живущий в Украине, опасен, но смертельные случаи случаются редко при своевременной медицинской помощи.

"Каракурт, известный летальными случаями. От укуса каракурта можно умереть, но это не всегда, не стопроцентный летальный случай. То есть летальные случаи известны, но не гарантированы", — ранее рассказывала "Телеграфу" Иосипчук.

Арахнолог рассказала, что на черных вдов охотятся птицы, пресмыкающиеся и другие членистоногие. Осам-помпилидам они служат "живым инкубатором" для яиц — оса парализует паука и откладывает в него личинки.

Черная вдова в Украине. Инфографика "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему клещи так рано атаковали Украину. Ученая объяснила нашествие.