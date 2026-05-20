Тарифи на комуналку "таємно" зростають: які три послуги подорожчали за місяць

Найбільше вдарило по бюджету послуга з вивезення сміття

В Україні продовжують зростати ціни на житлово-комунальні послуги. Хоча частина основних тарифів поки залишилася без змін, окремі послуги навесні 2026 року помітно подорожчали, і це вже відчули багато українців у платіжках.

За даними Державної служби статистики, у квітні річна інфляція прискорилася до 8,6%. Разом із цим зросли й тарифи на комунальні послуги — у середньому майже на 2% у порівнянні з минулим роком.

На що найбільше виросла ціна

Найбільше подорожчало вивезення побутових відходів. За рік ціна на цю послугу зросла одразу на 6,7%. Також більше доведеться платити за управління багатоквартирними будинками — плюс 5%, а утримання та ремонт житла (квартплата) подорожчали на 4,9%.

Помітне зростання було й за останній місяць. У період з березня по квітень найбільше додало у вартості саме вивезення сміття — на 2,3%. Утримання та ремонт житла зросли на 1,2%, а управління будинками — на 0,8%.

Водночас деякі тарифи поки залишилися стабільними. Йдеться про електроенергію, природний газ, водопостачання та каналізацію — у квітні їхня вартість не змінилася.

Ціни на деякі комунальні послуги зросли у березні-квітні 2026. Фото: інфографіка "Телеграфа"

