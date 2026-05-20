Усик - Верховен: сколько стоит посмотреть бой

Большой бокс покажут в Украине

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится грандиозное шоу профессионального бокса, в главном бою встретятся украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) и нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО). Официальные трансляции поединка в Украине будут доступны лишь за деньги.

Шоу бокса Усик — Верховен легально можно посмотреть в Украине на двух платформах: DAZN (англоязычная трансляция) и "Київстар ТБ" (украиноязычная трансляция). Об этом сообщает "Телеграф".

DAZN является мировым транслятором вечера бокса Усик — Верховен и предлагает посмотреть поединок за 913 грн. Цену можно снизить до 830 грн, если купить соответствующий годовой пакет, куда включен просмотр 12 PPV шоу (12 платных трансляций).

Просмотр шоу бокса Усик — Верховен на "Київстар ТБ" обойдется пользователям других мобильных операторов в 200 грн/месяц. Цену можно снизить до 99 грн/месяц в случае покупки соответствующего пакета на 2 года.

Владельцы номеров "Київстара" могут воспользоваться "суперсилой" и прокачать ее за 50 грн/месяц, что позволит им посмотреть вечер бокса Усик — Верховен.

Добавим, что вечер бокса Усик — Верховен начнется в 18:00 по киевскому времени. Главный бой шоу ориентировочно стартует после полуночи.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.