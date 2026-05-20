Вынес старый диван к мусорным бакам, а утром получил штраф: что он нарушил

За эти средства можно вызвать специальный транспорт и не быть нарушителем

Многие украинцы убеждены: если старый шкаф, диван или строительные отходы не помещаются в обычный мусорный бак, их можно просто оставить рядом. Мол, коммунальщики все равно заберут. Однако такая привычка может обернуться солидным штрафом, о котором большинство даже не догадывается.

Что именно нарушают граждане, оставляя крупногабаритный мусор во дворах, и как поступить правильно

Почему нельзя просто вынести диван к бакам

Согласно украинскому законодательству, обычные мусорные контейнеры у домов предназначены исключительно для бытовых отходов. Старая мебель (диваны, кресла, столы), бытовая техника, а также мешки с бетонными обломками или кафелем после ремонта относятся к категории крупногабаритного и строительного мусора.

Выбросили диван на помойку. Фото vinnitsa.info

Выбрасывать такие вещи в общие баки или оставлять на площадке рядом это прямое нарушение правил благоустройства территории населенных пунктов. Подобные действия приравниваются к созданию стихийных свалок.

Какое наказание грозит нарушителям

В Украине за неправильную утилизацию мусора и нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Суммы штрафов составляют:

для обычных граждан (физических лиц) — от 340 до 1 360 гривен ;

(физических лиц) — от ; для должностных лиц и предпринимателей (юридических лиц) — от 850 до 1 700 гривен.

Штраф за выброшенный диван на помойку

Штраф может выписать полиция или представители муниципального караула (инспекции по благоустройству), если зафиксируют факт нарушения или установят личность с помощью камер видеонаблюдения или показаний соседей.

Как правильно избавиться от старой мебели и техники

Просто выставить диван "под забор" – это не выход. Чтобы не получить штраф, есть несколько законных способов:

Специальные площадки. В некоторых городах или ОСМД обустраивают отдельные зоны для крупногабаритного мусора, откуда его по графику забирает спецтранспорт. Узнать о наличии таких мест можно в своей управляющей компании или ЖЭКе. Заказ спецтранспорта. Если в вашем дворе такой площадки нет, вы обязаны самостоятельно заключить договор с компанией, занимающейся вывозом именно крупногабаритных или строительных отходов, и оплатить их услуги. Пункт приёма или утилизации. Старую мебель или технику можно самостоятельно отвезти на специализированные полигоны или сдать компаниям, занимающимся переработкой.

