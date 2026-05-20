Путину напомнили, как он трогал мальчика в Китае: какими еще случаями с детьми прославился

Событие многолетней давности стало поводом для обсуждений

Российский глава Владимир Путин оставил автограф на фотографии 26-летней давности с китайским инженером Пэн Паем, когда тот еще был ребенком. И в этой ситуации не было бы ничего необычного, если бы не особая "любовь" Путина к маленьким детям.

Отметим, что находясь в Китае, глава Кремля встретился с Пэн Паем и тот попросил оставить автограф на архивной фотографии. Также инженер подарил ему винный набор "Пение птиц" с ручной росписью. Особенность кувшина заключается в том, что при наливании вина изнутри начинает раздаваться птичья трель. В свою очередь и Путин оставил подарки.

Тогда, 26 лет назад, Пэн Пай был девятилетним ребенком. В парке Бэйхай он помахал российскому главе, и тот, сняв ребенка с каменных перил, поцеловал его в лоб и сделал совместное фото.

За российским лидером уже неоднократно замечали странное поведение с маленькими детьми: он их целует, обнимает, говорит неоднозначные вещи. В этом материале "Телеграф" рассказывает о нескольких ситуациях, чтобы контекст сегодняшнего события стал более понятным.

Как Путин мальчика в живот целовал

В далеком 2006 году Путин встречался в Кремле с туристами и в ходе разговора с 5-летним Никитой Конкиным он неожиданно поднял его майку и поцеловал в живот. Видео тут же разлетелось и с годами только набирало обороты, создавая повод для шуток и мемов.

Поцелуй в лоб

В 2018 году глава Кремля посещал Морозовскую больницу, в которой лежал ребенок, переживший тяжелую операцию. Как известно, ему пересадили почку отца. В ходе встречи с этим ребенком Путин попросил у родителей мальчика поцеловать его, на что получил согласие.

О "резиновой попе"

Еще одним резонансным событием стало обращение Путина к школьникам во время открытого урока "Разговоры о важном". Тогда он сказал: "Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа".

Сколько детей целовал Путин

Согласно данным Telegram-канал "Можем объяснить", по состоянию на 2024 год насчитывалось 30 детей, которых Путин поцеловал на публике.

Больше всего детей президент перецеловал в 2011, 2018 и 2019 годах .

В 2008, 2013 и в 2014 году — по два ребенка в год

По одному ребенку поцеловал в 2001, 2003, 2004, 2010, 2015 и 2017 годах.

Не целовал на публике детей в 2000, 2002, 2005, 2007, 2009, и 2016 годах (в 2007-2011-м он временно не работал президентом).

"Президент целует детям руки, губы, щеки, макушки. А если часть тела скрыта, то он не стесняется ее оголить, чтобы выразить свои чувства. Как в случае с мальчиком Никитой в Кремле в 2006 году, которому он задрал майку и поцеловал в живот. Психологи считают, что такое поведение Путина можно назвать сексуальным насилием, поскольку границы ребенка нарушены и детям может быть страшно", — говорится в материале.

