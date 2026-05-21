День вышиванки 21 мая. Красивые открытки и картинки для соцсетей

В Украине 21 мая отмечается День вышиванки

День вышиванки — это молодой, но очень популярный праздник, посвященный сохранению украинских национальных традиций через культуру одежды. Он отмечается каждый год в третий четверг мая. В 2026 году праздник выпадает на 21 мая.

История праздника уходит корнями в 2006 год. Студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила своим одногруппникам выбрать один день в году и прийти всем на занятия в вышиванках. Вскоре идею подхватили во всем университете, а с годами традиция вышла за пределы учебного заведения.

Теперь День вышиванки, хоть и не официальный праздник, однако его любят и почитают во всей стране. В третий четверг мая люди в Украине надевают вышитые наряды на работу, учебу, в школу и просто на прогулки. Украинцы делают красивые фотографии и делятся ими в соцсетях, поздравляя друг друга с праздником.

"Телеграф" подготовил красивые открытки и картинки, чтобы вы могли поделиться ими в соцсетях.

