Сделаете за 5 минут: натуральная смесь, которая устранит все неприятные запахи в доме

Дома будет пахнуть свежестью без химии

Многие все чаще ищут простые и натуральные альтернативы химическим освежителям воздуха. Одним из таких лайфхаков станет домашняя смесь из трех обычных продуктов.

Состоит эта смесь из оливкового масла, лимонной цедры и корицы. Она не только освежает воздух, но и помогает убрать неприятные запахи без лишних трат, как написали в "la gaceta".

Основу этой смеси составляет оливковое масло – именно оно "удерживает" аромат и позволяет ему дольше храниться в помещении. Лимон придает свежесть и ощущение чистоты, а корица наполняет пространство теплым, домашним ароматом. В итоге выходит обычный натуральный ароматизатор, который можно сделать практически за несколько минут.

Особенно популярен этот способ стал на кухнях, где часто появляются резкие запахи после приготовления пищи. Но все чаще его используют и в других комнатах – в гостиной или спальне. Смесь ставят в небольшой банке, используют в качестве самодельного диффузора или даже добавляют в декоративные емкости.

Как приготовить смесь

Приготовление максимально простое: в стеклянную банку наливают немного оливкового масла, добавляют хорошо вымытую лимонную цедру и палочки корицы. После этого смесь оставляют настояться – и аромат становится более насыщенным. Чем дольше она стоит, тем сильнее чувствуется запах.

