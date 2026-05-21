Куча проблем за 100 грн: украинка показала, что точно не стоит покупать по акции (видео)

Выгодная покупка обернулась бытовой проблемой

Неожиданная проблема из-за лапши по акции постигла украинку Дарью. Приобретя 10 метров фунчозы, она столкнулась с тем, что стеклянная лапша не влезает в кастрюлю.

Пришлось ее резать. Но это оказалось не так просто — в ход пошли секатор и нож. "Зато 100 грн по акции", — написала на видео женщина и отметила, что приобрела фирменную в супермаркете "Metro".

Стеклянная лапша или фунчоза – прозрачная, тонкая и делается из крахмала бобов мунг. Ее часто используют как основу для азиатских блюд и ценят нейтральный вкус. Добавляют и к супам, и ко вторым блюдам, и к салатам. После сварки становится полупрозрачной и очень эластичной и легко режется. Но сначала нужно сварить. В комментариях пользователи давали советы, как же порезать ее, например, порубить ножом. И этот способ тоже не подошел.

Раздавались также советы использовать кусачки и секатор, однако часть корреспондентов подчеркнула — сталкивались с такой же проблемой, поэтому теперь выбирают хоть и дороже, но меньше упаковки. "Была та же цена, что и за одну большую, я взяла маленькую, потому что мне было лень резать", — пишет комментатор.

