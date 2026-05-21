День вишиванки 21 травня. Красиві листівки та картинки для соцмереж

В Україні 21 травня відзначається День вишиванки

День вишиванки – це молоде, але дуже популярне свято, присвячене збереженню українських національних традицій через культуру одягу. Воно відзначається щороку третього четверга травня. У 2026 році свято випадає на 21 травня.

Історія свята сягає корінням у 2006 рік. Студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам обрати один день на рік та прийти всім на заняття у вишиванках. Незабаром ідею підхопили у всьому університеті, а з роками традиція вийшла за межі навчального закладу.

Тепер День вишиванки, хоч і не офіційне свято, проте його люблять та шанують у всій країні. У третій четвер травня люди в Україні вдягають вишиті вбрання на роботу, навчання, школу і просто на прогулянку. Українці роблять гарні фотографії та діляться ними у соцмережах, вітаючи один одного зі святом.

"Телеграф" підготував яскраві листівки та картинки, щоб ви могли поділитися ними у соцмережах. Привітайте рідних та друзів зі святом, нагадавши про важливість вишиванки для українського народу.

