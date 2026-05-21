Порадуете мошенников: почему чек после снятия наличных нельзя выбрасывать в мусор

Эта мелочь может стоить дорого

Украинцы, пользуясь банкоматами, часто автоматически печатают чеки после снятия наличных денег. Однако эта маленькая бумажка может создать серьезные риски для безопасности банковских данных.

Эксперты из "Click!" объясняют, если такой чек случайно потерять или просто оставить у банкомата, им могут воспользоваться посторонние люди. Особенно опасно это в местах с большим потоком людей, где жулики часто внимательно следят за невнимательными клиентами банков.

Поэтому банки рекомендуют проверять информацию о балансе не через бумажные чеки, а непосредственно на экране банкомата или в мобильном приложении. Это не только безопаснее, но помогает избежать лишнего распространения персональных данных.

Что делать, если чек нужен

Если чек все-таки нужен, его советуют не оставлять в открытом доступе и обязательно уничтожать после использования. Даже небольшой фрагмент квитанции может содержать данные, которые злоумышленники способные использовать в мошеннических схемах.

Правила безопасности при пользовании банкоматами

Кроме того, банковские эксперты напоминают:

Перед операцией следует проверять устройство на наличие подозрительных накладок или посторонних элементов;

При вводе PIN-кода клавиатуру нужно прикрывать рукой, а помощь незнакомцев – игнорировать, даже если они кажутся приветливыми;

Лучше сразу обращаться в банк, если банкомат вдруг не отдал карточку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если банкомат "съел" деньги при выключении света.