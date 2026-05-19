Удивите свою подругу: необычные украинские формы имени Юлия, о которых многие не знали

Денис Подставной
Девушка украинка. Фото Pixabay

Имя Юлия невероятно популярно в Украине, но большинство из нас использует лишь пару его форм. Хотя на самом деле украинский язык скрывает множество удивительных вариантов этого имени.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Юлии. Эксперт озвучил такие варианты:

  • Юльця;
  • Юлюся;
  • Юляся;
  • Юлечка;
  • Юленька;
  • Юлька;
  • И родственные имена: Юлиана, Ульяна.

Что означает имя Юлия?

Имя Юлия — одно из самых нежных, певучих и при этом популярных имён в Украине. Оно имеет древнюю историю, связанную с античностью. По одной из версий, имя пришло из Древнего Рима и происходит от родового имени Iulius. В переводе оно означает "из рода Юлиев" или "июльская". Сам римский род Юлиев, по легенде, вел свое начало от мифического героя Юла Аскания, сына троянского князя Энея.

Характер и главные черты

Энергетика имени Юлия сочетает в себе внешнюю мягкость и очень сильный внутренний стержень.

