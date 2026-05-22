Так Марию вы еще не называли? Как красиво обратиться к ней на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
В украинском есть множество разнообразных вариантов
Имя Мария широко распространено на территории Украины. Однако многие соотечественники, которые только переходят на родной язык, могут не знать, насколько много вариантов у этого имени существует в украинском.
"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Марие на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:
- Марийка;
- Мариенька;
- Марусына;
- Муся;
- Маруся;
- Маричка;
- Марусынка;
- Марусенька;
- Марусечка;
- Манютка;
- Манюня;
- Маня;
- Манюра;
- Маша;
- Машенька;
- Машуня.
Что означает имя Мария
Имя происходит из древнееврейского языка (от имени Мириам). Из-за его древности и сакрального значения у лингвистов есть несколько трактовок:
- "Госпожа" или "высокая" — это самое популярное значение, подчеркивающее благородство и внутреннюю силу.
- "Любимая", "желанная" — перевод, восходящий к древнеегипетским корням, с которыми имя Мириам соприкоснулось во времена исхода.
- "Горькая" или "печальная" — перевод от корня "мар" (горечь). В библейском контексте это связывали с тяжелой судьбой или глубокими душевными переживаниями (например, Святой Девы Марии).
- "Упрямая" или "непокорная" — ещё один вариант трактовки, указывающий на сильный, волевой характер.
Характер и главные черты
Энергетика имени Мария сочетает в себе невероятное тепло, мягкость и одновременно с этим — несгибаемый внутренний стержень.
Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском ласково назвать Екатерину.