Так Марию вы еще не называли? Как красиво обратиться к ней на украинском

В украинском есть множество разнообразных вариантов

Имя Мария широко распространено на территории Украины. Однако многие соотечественники, которые только переходят на родной язык, могут не знать, насколько много вариантов у этого имени существует в украинском.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Марие на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

Марийка;

Мариенька;

Марусына;

Муся;

Маруся;

Маричка;

Марусынка;

Марусенька;

Марусечка;

Манютка;

Манюня;

Маня;

Манюра;

Маша;

Машенька;

Машуня.

Что означает имя Мария

Имя происходит из древнееврейского языка (от имени Мириам). Из-за его древности и сакрального значения у лингвистов есть несколько трактовок:

"Госпожа" или "высокая" — это самое популярное значение, подчеркивающее благородство и внутреннюю силу. "Любимая", "желанная" — перевод, восходящий к древнеегипетским корням, с которыми имя Мириам соприкоснулось во времена исхода. "Горькая" или "печальная" — перевод от корня "мар" (горечь). В библейском контексте это связывали с тяжелой судьбой или глубокими душевными переживаниями (например, Святой Девы Марии). "Упрямая" или "непокорная" — ещё один вариант трактовки, указывающий на сильный, волевой характер.

Характер и главные черты

Энергетика имени Мария сочетает в себе невероятное тепло, мягкость и одновременно с этим — несгибаемый внутренний стержень.

