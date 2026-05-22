Укр

Так Марию вы еще не называли? Как красиво обратиться к ней на украинском

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Украинская девушка
Украинская девушка. Фото Сгенерировано Gemini

В украинском есть множество разнообразных вариантов

Имя Мария широко распространено на территории Украины. Однако многие соотечественники, которые только переходят на родной язык, могут не знать, насколько много вариантов у этого имени существует в украинском.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Марие на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

  • Марийка;
  • Мариенька;
  • Марусына;
  • Муся;
  • Маруся;
  • Маричка;
  • Марусынка;
  • Марусенька;
  • Марусечка;
  • Манютка;
  • Манюня;
  • Маня;
  • Манюра;
  • Маша;
  • Машенька;
  • Машуня.

Что означает имя Мария

Имя происходит из древнееврейского языка (от имени Мириам). Из-за его древности и сакрального значения у лингвистов есть несколько трактовок:

  1. "Госпожа" или "высокая" — это самое популярное значение, подчеркивающее благородство и внутреннюю силу.
  2. "Любимая", "желанная" — перевод, восходящий к древнеегипетским корням, с которыми имя Мириам соприкоснулось во времена исхода.
  3. "Горькая" или "печальная" — перевод от корня "мар" (горечь). В библейском контексте это связывали с тяжелой судьбой или глубокими душевными переживаниями (например, Святой Девы Марии).
  4. "Упрямая" или "непокорная" — ещё один вариант трактовки, указывающий на сильный, волевой характер.

Характер и главные черты

Энергетика имени Мария сочетает в себе невероятное тепло, мягкость и одновременно с этим — несгибаемый внутренний стержень.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском ласково назвать Екатерину.

Теги:
#Украинский язык #Имя #Мария