Установил генератор возле дома — и теперь есть проблемы с законом: вот что он нарушил

Марина Бондаренко
Какие правила можно случайно нарушить при использовании генератора
Некоторые могут выложить из своего кошелька почти 740 тысяч гривен

Многие украинцы устанавливают генераторы дома или возле дома, не задумываясь, что обычное "удобное" решение может обернуться серьезными проблемами. В некоторых случаях даже бытовое использование такого оборудования может привести к штрафам и уголовной ответственности.

Чаще проблемы возникают в многоквартирных домах, где оборудование устанавливают с нарушением требований безопасности. Как правильно действовать, расскажет "Телеграф".

Когда предусмотрены штрафы

В частности, использование генератора в квартире, на балконе или лоджии запрещено из-за риска отравления угарным газом и пожара. За это предусмотрен штраф до 3 400 грн, а в случае тяжелых последствий даже уголовная ответственность.

Еще одна распространенная причина штрафов – чрезмерный шум. Если генератор мешает соседям в ночное или запрещенное для шума время, гражданам грозит штраф от 85 до 255 грн, а для бизнеса суммы выше.

Отдельно контролируется хранение горючего для предприятий. Если ФЛП или компания использует большие объемы (2000 литров) без соответствующих разрешений и деклараций, штрафы могут достигать десятков тысяч гривен:

  • за первое нарушение — 4 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года (34588 грн в 2026 году);
  • за второе нарушение — 8 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года (69176 грн в 2026 году);
  • за третье и последующие нарушения — 85 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года (734 995 грн в 2026 году).
Чтобы избежать наказаний, ГСЧС рекомендует устанавливать генераторы только на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от зданий, использовать защитные кожухи и соблюдать правила заземления.

