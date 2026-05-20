Хотел вытереть пыль со счетчика, а теперь готовит безумные деньги: вот что он сделал

Бытовых потребителей могут наказать по ряду причин

К целостности газового счетчика нужно относиться с максимальной осторожность. Ведь, повредив пломбу, например, во время уборки, можно попасть на кругленькую сумму. В худшем сценарии штраф может исчисляться десятками тысяч гривен.

Об этом пишет издание "На пенсии". В материале указывается, что штрафные санкции могут быть наложены в случае:

Самостоятельного проведения газопровода.

Восстановления газоснабжения без разрешения.

Подключения дополнительных газовых устройств.

Повреждения счетчика.

Вмешательства в работу учетных устройств, в частности срыва пломбы.

Вмешательство в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж наказывается штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом доходов, то есть 850 – 3 400 грн. Препятствование проверке облагается штрафом от 50 до 150 необлагаемых налогом доходов, то есть штраф от 850 – 2 550 грн.

"Самовольное повреждение пломбы можно обойтись нарушителю и в 100 000 грн, поскольку кроме штрафов потребуется оплатить еще и нелегальное использование газа", — пишут журналисты.

