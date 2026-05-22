200 грамм золота и уникальная история: Усик надел "счастливые" часы для битвы взглядов с Верховеном

Александр пришел на медиа-мероприятие с дорогим аксессуаром

Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) появился на публике в часах Rolex Daytona 116508. "Кот" засветил дорогущий аксессуар в Гизе (Египет) во время битвы взглядов с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (1-0, 0 КО)

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Александр засветил на второй пресс-конференции дорогие часы

На это обратил внимание блогер cats_and_watches в Threads. Стоимость этой модели Rolex составляет около 80 тысяч евро (около 4,1 млн грн).

Блогер назвал Rolex Daytona 116508 "счастливыми" для Усика, ведь "Кот" появлялся в них перед боем с Даниелем Дюбуа. Примечательно, что изначально эта модель часов не пришлась по душе покупателем из-за ярко-зеленого циферблата и 200 грамм золота, что многие посчитали перебором. Однако после того, как Rolex Daytona 116508 публично расхвалил известный музыкант и энтузиаст Джон Майер, цена на нее взлетела, а сама модель получила его имя.

Александр Усик надел часы Rolex Daytona 116508 перед боем с Рико Верховеном/Фото: threads.com/@cats_and_watches

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.