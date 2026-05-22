Вырыли скважину — получили штраф: кого и как могут наказать за использование воды

Правительство волнует использование водных ресурсов

В Украине усилят ответственность за незаконное бурление скважин и колодцев. Самовольный забор воды и использование водных ресурсов потребует разрешения.

Об этом говорится в законопроекте №15096-1. Пока этот проект только направлен в Комитет Верховной Рады, но при его поддержке украинцев могут ожидать существенные штрафы.

Ранее штрафы за незаконные скважины или колодцы составляли 85-136 грн, но после принятия новых норм суммы могут вырасти до 3400-5100 гривен. Усиливают ответственность именно для случаев самопроизвольного бурления скважин и использования водных ресурсов без разрешения. Сюда входит забор воды из рек и водоемов.

Законопроект 15096-1

Создание законопроекта аргументировалось тем, что в настоящее время существенно ухудшилась ситуация с водоснабжением и истощением водных ресурсов. К этому могли привести и незаконные скважины.

Если же законопроект будет принят, тогда увеличится количество проверок не только предприятий и агросектора, но и хозяйств или объектов с большими объемами использования воды.

