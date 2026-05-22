В Германии раздают тонны продуктов бесплатно: как могут получить украинцы

Гражданство не является препятствием для получения — важен финансовый статус

В Германии банки еды спасают нераспроданные продукты из магазинов и супермаркетов с целью раздать их малоимущим. Крупнейшая благотворительная сеть в стране — Tafel Deutschland, включает около 960 пунктов выдачи.

Согласно исследованиям, ежегодно в выбрасывается до 18 миллионов тонн еды. Сеть Tafel спасают около 265 000 тонн еды в год и передают её нуждающимся. В этом материале "Телеграф" детально рассказывает, как работает система "фудбэнкинга" и кто может получить продукты.

Tafel является одной из крупнейших волонтерских организаций в Германии. Она финансируется за счет пожертвований и не получает государственного финансирования. В помощь нуждающимся может быть распределена только еда, пожертвованная в дар. Закупка продуктов организацией питания не производится. Арендная плата, транспортные и административные расходы столовой покрываются за счет частных пожертвований и средств бизнес-сообщества.

Что такое Foodbanking.

Банки продуктов питания в Германии отличаются по нескольким аспектам: есть крупные банки продуктов питания с несколькими пунктами выдачи, которые выдают продукты несколько раз в неделю, а также небольшие банки продуктов питания, работающие раз в неделю или реже. Каждый банк продуктов питания работает независимо и определяет, в частности, какую документацию должны предоставить новые клиенты и когда происходит выдача продуктов питания.

Как и кто может получить бесплатные продукты

Люди с низким уровнем дохода могут получать продукты питания от своего местного продовольственного банка. Каждый продовольственный банк устанавливает свой лимит дохода. Это зависит среди прочего от того, сколько продуктов питания в среднем получает продовольственный банк и сколько людей он может прокормить.

Однако сеть Tafel рекомендует ориентироваться на границу риска бедности:

1 человек: около 1 378 € в месяц чистого дохода

около чистого дохода 2 взрослых + 2 ребёнка до 14 лет: около 2 893 € в месяц чистого дохода

Клиентами продовольственного банка являются, среди прочих, люди, получающие пособие по безработице (ALG II), небольшую пенсию или пособие согласно Закону о помощи искателям убежища.

Каждый продовольственный банк организует процесс регистрации индивидуально. Как правило, вам нужно будет предоставить подтверждение потребности, например, официальный документ из центра занятости, пенсионного управления, управления жилищно-коммунального хозяйства или управления студенческих ссуд (BAföG), после чего вы получите карту продовольственного банка.

Добавим, что украинцы, находящиеся в Германии также могут получать продукты через эту систему если у них низкий доход или они получают соцвыплаты. Гражданство само по себе не является препятствием — важен финансовый статус.

Кто может получить бесплатно продукты от Tafel в Германии.

Какие продукты дают банки Tafel

Среди наиболее распространенных пожертвований:

фрукты

овощи

хлебобулочные изделия

молочные продукты

колбасы и мясо

замороженные продукты или консервы.

Продукты от Tafel.

Реже они получают пожертвования продуктов питания длительного хранения и средств гигиены.

