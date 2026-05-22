100 граммов — это больше не правило? Вес шоколадок Roshen вызвал споры

Это не связано с экономией на товаре

В "Threads" пользователи обратили внимание, что вес некоторых шоколадок не соответствует стандартным 90 или 100 граммам и может отличаться на разных упаковках. Всё зависит от одного фактора.

Девушка под ником "swim.to.slim" рассказала, что увидела пост другого пользователя о шоколадке от Roshen массой 83 грамма, после чего решила проверить собственные сладости. Результат ее удивил — оказалось, что среди продукции встречаются разные варианты веса, в том числе 81, 83, 86, 88, 89 и даже другие значения, не вписывающиеся в привычные "эталонные" показатели.

В своем сообщении она в шутку обратилась к другим пользователям с просьбой помочь "найти пропущенные номера" шоколадок, чтобы собрать условную полную "линейку для перфекциониста".

По ее словам, вес шоколадок может отличаться в зависимости от начинки и рецептуры, поэтому это не "рандомайзер", а обычная технологическая особенность производства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что шоколад от Roshen подешевел в магазине "АТБ". На него действует скидка почти в 50%.