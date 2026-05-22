Украинец сделал во дворе домашнюю электростанцию: каких трех ошибок советует избегать

Солнечные панели — это не готовое решение

Житель города Рени Одесской области Руслан Мургоч собрал собственную домашнюю солнечную электростанцию и установил ее у себя в саду. На решение искать альтернативные источники электроэнергии его подтолкнули частые отключения света. Украинец поделилися своим опытом и рассказал, каких ошибок стоит избегать.

Чтобы обеспечить дом электричеством, нужна связка оборудования: панели вырабатывают энергию, инвертор преобразует постоянный ток в переменный, а аккумуляторы накапливают заряд днем и отдают его ночью, когда солнца нет. Мургоч предупреждает, что солнечные панели — это не готовое решение, а комплекс оборудования, включающий инвертор и аккумуляторы. Об этом пишет издание "Одеське життя".

"Я никогда не думал об альтернативном электроснабжении, но когда началась широкомасштабная война и блэкауты стали реальностью наших дней, стал изучать этот вопрос. Нам, как и всем, сложно было подолгу оставаться без электроэнергии. Но самое страшное было то, что отключался газовый котел, и дом остывал. Моему отцу, ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, противопоказаны низкие температуры – и я начал искать выход из ситуации", — объяснил мужчина.

Что такое домашняя солнечная электростанция. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Одной из главных ошибок в начале пути стала экономия на ключевых элементах системы. Изначально Мургоч взял недорогой инвертор китайского производства, который внешне выглядел рабочим вариантом для старта. Его стоимость — 200-300 долларов. Однако при перепаде напряжения он вышел из строя, а ремонт китайского инвентора обойдется в половину его стоимости. Тогда мужчина пришел к выводу, что экономия на инверторе — риск для всей домашней техники и стабильности питания.

"Я пришел к выводу, что надо покупать качественный инвертор, пусть даже он будет стоить около тысячи долларов. Зато этот прибор обеспечит защиту как при низком, так и при высоком напряжении, будет стабильно выдавать 220 вольт, и у вас не сгорит ни один бытовой прибор", — отметил он.

Руслан Мургоч собрал собственную домашнюю электростанцию. Фото: "Одеське життя"

Самой дорогой частью проекта стал аккумулятор — примерно 30–35% бюджета всей системы. Мургоч предупреждает, что здесь экономия также будет некуместна.

"Можно купить самые дешевые гелиевые, но они протянут максимум полгода, и их придется просто выбросить. Такой аккумулятор не отработает даже свою цену", — говорит он.

При этом, срок службы аккумулятора ограничен: около пяти-шести лет, а мощность постепенно снижается из года в год. А солнечные панели могут работать 20–25 лет и не требуют постоянного обслуживания. Инвертор при необходимости можно ремонтировать. Что касается аккумуляторов, их обычно не ремонтируют, а заменяют.

"Подводя черту под этой темой, скажу так: если вы не готовы вложить минимум три тысячи долларов, а лучше пять тысяч, даже не начинайте", — советует мужчина.

Минимум мощности для дома

Второй ошибкой Мургоч называет неверную оценку потребностей дома по мощности и по сценарию использования: "Еще одна ошибка, которую я допустил, – расчет необходимой мощности. Сколько киловатт-часов надо для дома? Когда сидишь без электроснабжения, кажется, что для выхода из ситуации вполне хватит трех киловатт-часов".

Исходя из этого ориентира он закупал оборудование, но вскоре оказалось, что генерация и расход другие: даже в солнечный день система давала меньше ожидаемого, а бытовые приборы быстро "садили" аккумуляторы. Панели не давали запланированные три, а максимум два киловатт-часа в солнечный день. Тогда появилась идея нарастить мощность. Но оказалось, что "добавить еще чуть-чуть" не всегда возможно без переделки всей системы и пересборки схемы.

"Что делать? Я решил нарастить мощность в два раза. Но не получается просто что-то добавить к оборудованию, надо все делать по-новому! И вот второй мой вывод: надо сразу рассматривать вариант на пять-шесть киловатт-часов, и это будет закрывать минимальные потребности дома", — резюмировал он.

Оправдана ли система, которая поворачивается за солнцем

Панели в конструкции Руслана поворачиваются вслед за солнцем, чтобы дольше оставаться под оптимальным углом и "выжимать" больше энергии из каждого модуля.

"Многие меня спрашивают, чем хороша конструкция, которая поворачивается за солнцем? Я ее сконструировал только потому, что в начале войны солнечные панели стоили очень дорого. Стал думать, как из них "выжать" максимальную пользу. Одно дело установить панели стационарно на крыше, другое – они всегда под прямым углом к солнцу", — рассказал Мургоч.

В процессе эксплуатации стало понятно, что у механизма также есть своя цена. Речь идет об обслуживании, износе и дополнительных тратах. Фотомодули сейчас стали доступнее и мужчина склоняется к более простому решению — увеличить количество панелей и установить их стационарно на крыше.

Домашняя солнечная электростанция – это не про экономию

Мургоч советует не воспринимать домашнюю солнечную электростанцию как инструмент мгновенной выгоды. Это скорее непро экономию, а про комфорт.

"Надо честно ответить себе на вопрос: а стоит ли? Посчитайте, сколько вы платите в год за электроэнергию, прибавьте 30-40% возможной экономии газа, если отопление на нем, – и вы увидите, за сколько лет окупятся все затраты", — объясняет рассказчик.

По его словам, рекламные заявления о "трех годах окупаемости" чаще всего не соответствуют реальности.

"Производители оборудования будут уверять, что оно окупится за три года. Лукавят. Окупаться будет минимум семь лет, а может, и все десять. Конечно, если у вас бизнес и вам нужна электроэнергия для коммерческих целей, это другой вопрос. Для бытовых целей солнечные панели – это просто ваш комфорт", — объясняет собеседник издания.

Каких ошибок избегать. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Солнечные панели в Украине пока не стали массовым явлением

В Европе солнечные панели на крышах уже давно стали привычными. Ключевые причины, по мнению Мургоча, в цене электроэнергии и в уровне доходов.

"Во-первых, в большинстве европейских стран цены на электроэнергию в разы выше. Во-вторых, европейцу потратить пять тысяч евро на установку системы, а цены на оборудование везде примерно одинаковые, – это две среднестатистические месячные зарплаты. А у нас в Украине еще сумей заработать такие деньги", — пояснил мужчина.

Потому домашние солнечные электростанции в Украине все еще остаются точечными решениями и там, где люди готовы кладывать средства в автономность, стабильной быта и безопасность для семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каком условии отключения летом будут минимальными.