Встановив генератор біля дому - і тепер має проблеми із законом: ось що він порушив

Дехто може викласти зі свого гаманця майже 740 тисяч гривень

Багато українців встановлюють генератори вдома або біля будинку, не замислюючись, що звичайне "зручне" рішення може обернутися серйозними проблемами. У деяких випадках навіть побутове використання такого обладнання може призвести до штрафів та кримінальної відповідальності.

Найчастіше проблеми виникають у багатоквартирних будинках, де обладнання встановлюють із порушенням вимог безпеки. Як правильно діяти, розповість "Телеграф".

Коли передбачено штрафи

Зокрема, використання генератора у квартирі, на балконі чи лоджії заборонене через ризик отруєння чадним газом і пожежі. За це передбачено штраф до 3 400 грн, а у разі тяжких наслідків — навіть кримінальна відповідальність.

Ще одна поширена причина штрафів — надмірний шум. Якщо генератор заважає сусідам у нічний або заборонений для шуму час, громадянам загрожує штраф від 85 до 255 грн, а для бізнесу суми вищі.

Окремо контролюється зберігання пального для підприємств. Якщо ФОП або компанія використовує великі обсяги (2000 літрів) без відповідних дозволів і декларацій, штрафи можуть сягати десятків тисяч гривень:

за перше порушення — 4 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (34588 грн у 2026 році);

— 4 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (34588 грн у 2026 році); за друге порушення — 8 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (69176 грн у 2026 році);

— 8 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (69176 грн у 2026 році); за третє та наступні порушення — 85 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (734995 грн у 2026 році).

Правила користування генератором та за що можна отримати штраф. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенероване ШІ

Щоб уникнути покарань, ДСНС рекомендує встановлювати генератори лише на відкритому повітрі, на безпечній відстані від будівель, використовувати захисні кожухи та дотримуватися правил заземлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не можна виносити старі меблі до сміттєвих баків.