Гороскоп на 24 мая по картам Таро: Раки должны слушать интуицию, а Водолеи – быть осторожными с деньгами

Наталья Дума
Гороскоп по картам Таро на 24 мая 2026 года
Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это день спонтанных поступков и хаоса

Завтра, 24 мая, карты Таро для многих знаков зодиака будут говорить о честности, внутренних изменениях и неожиданных решениях. Кому придется поставить точку в старой истории, а кто получит шанс начать все по-новому. День не будет терпеть фальши, но хорошо подходит для откровенных разговоров, переосмысления и маленьких личных побед.

Овен — Император

Завтра вам придется брать ситуацию под контроль даже если очень хочется переложить ответственность на других. В работе или семейных делах кто-то будет ждать от вас четкой позиции. Не пытайтесь быть "удобными" для всех — это только истощат вас. Вечер хорошо подходит для планирования на следующей неделе.

Телец — Девятка кубков

24 мая принесет момент эмоционального облегчения. Вы можете получить новость или маленький бонус, который вернет хорошее настроение. Завтра важно позволить себе чуть-чуть радости без чувства вины. Но не переоценивайте людей, которые вдруг стали слишком милыми. Иногда хорошая атмосфера – это просто хорошая атмосфера, без подтекста.

Близнецы — Маг

Вы будете очень убедительны, и это стоит использовать с умом. День хорошо подходит для новых знакомств, переговоров и смелых идей. Но не манипулируйте чужими эмоциями только потому, что можете. К вечеру кто-нибудь может обратиться к вам за помощью или советом.

Рак — Верховная Жрица

Для вас этот день будет больше о наблюдениях, чем об активных действиях. Не торопитесь с выводами и внимательнее слушайте интуицию. Рядом может быть человек, что-то скрывающий или недоговаривающий. Не стоит делиться личными планами даже с теми, кому вы доверяете. Вечером вам захочется тишина и дистанция от лишних разговоров.

Лев – Солнце

24 мая станет одним из самых приятных дней недели. Вы можете получить поддержку от человека, которого давно ничего не ожидали. Также день подходит для творчества, покупок или встреч с друзьями. Ваше настроение будет заразным – и это редкий плюс.

Дева — Восьмерка мечей

Вы сами создаете себе больше ограничений, чем на самом деле. Не пытайтесь контролировать все вокруг – это уже начинает истощать. Во второй половине дня ситуация, которая вас раздражала, вдруг станет яснее. И тогда окажется, что все не так критично.

Весы — Влюбленные

Перед вами может предстать выбор, который вы давно откладывали. В отношениях важно говорить прямо, а не ждать, что другие догадаются о ваших образах. День отлично подходит для честных бесед без манипуляций. Не соглашайтесь на компромисс, делающий вас несчастными.

Скорпион — Башня

24 мая может разрушить ваши планы, но не ваши перспективы. Карта Башни часто приходит тогда, когда что-то давно держалось "на честном слове". Вы можете внезапно узнать неприятную правду или изменить мнение о ком-то. Не драматизируйте – иногда хаос нужен, чтобы освободить место для нового. Главное – не реагировать импульсивно.

Стрелец — Туз жезлов

Для вас это будет день новых идей и желание двигаться вперед. Может появиться интересное предложение или человек, который подтолкнет вас к переменам. Не откладывайте хорошие возможности только из-за страха ошибиться. День хорошо подходит для старта чего-нибудь нового.

Козерог — Луна

Вам это будет эмоциональный и немного запутанный день. Карта Луны предупреждает о сомнениях, скрытых деталях и нестабильном настроении. Не доверяйте первому впечатлению, особенно в отношениях или финансовых вопросах. Вам может казаться, что кто-то ведет себя странно, и, скорее всего, интуиция вас не подводит. Вечер лучше провести без лишнего информационного шума.

Водолей — Дурак

24 мая захочется свободы и хаотических решений. Вы можете вдруг изменить планы или спонтанно согласиться на то, что еще вчера казалось странным. День отлично подходит для поездок, знакомств и опытов. Но с деньгами лучше быть осторожнее.

Рыбы — Справедливость

Завтра придется честно взглянуть на результаты своих предыдущих решений. Если вы были последовательны – получите спокойный день. Если же что-то игнорировали, тема снова напомнит о себе. В финансовых вопросах лучше избегать спешных решений.

